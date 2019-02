Risoluzione schermo Huawei P30 e P30 Pro | si gioca a carte scoperte

optimaitalia

: Risoluzione schermo #HuaweiP30 e #P30Pro: si gioca a carte scoperte - OptiMagazine : Risoluzione schermo #HuaweiP30 e #P30Pro: si gioca a carte scoperte - PuntoCellulare : Grazie ai file UA Profile pubblicati sul sito del produttore emergono informazioni interessanti quali la risoluzion… - rinaldi6109 : Questa battuta è ottimizzata per Windows 7 o successivi, Firefox 60 o successivi, risoluzione schermo almeno 1024x7… -

(Di domenica 17 febbraio 2019)Arrivano ulteriori dettagli suP30 e P30 Pro, questa volta dallo User Agent Profile (UAProf), un file in formato XML che fornisce qualche ragguaglio in più sugli smartphone che verranno, come nel caso dei dati relativi alladello. Identificati con i product-code VOG-L29 e ELE-L29,P30 e P30 Pro saranno presentanti entrambi per la fine del mese di marzo a Parigi. Tutti e due i dispositivi presenteranno unaFullHD+ (2340 x 1080 pixel), ed è quindi possibile che la line-up presenti un notch a goccia, anche se alla fine potrebbero anche includere unoforato, come nel caso di Honor View 20, che pure è piaciuto molto per questo particolare sistema di inclusione della fotocamera frontale per non pesare sull'assetto generale del design.Per il resto,P30 e P30 Pro dovrebbero essere spinti dal processore Kirin 980, e presentare ...