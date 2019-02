Juve | Kean sacrificato in uno scambio

Juventus - Manduzkic e Kean : presente e futuro - Paratici al lavoro per 'blindarli' (RUMORS) : La Juventus si muove per due importanti rinnovi di contratto. Manduzkic e Kean sono entrambi legati alla “Vecchia Signora” fino al 2020 e Paratici si sta muovendo per blindare i due giocatori che rappresentano il presente e il futuro dei Campioni d’Italia. Entrambe le mosse dovrebbero essere 'studiate' con l’allenatore Massimiliano Allegri, che stravede per il croato e continua a gestire il talentino azzurro per provare a farlo diventare un ...

Kean : 'Giocare titolare con la Juve è un sogno' : Oggi a Coverciano Roberto Mancini ha convocato vari giocatori della nazionale per uno stage in vista delle due prossime gare di qualificazione all'Europeo 2020, quando gli azzurri sfideranno la Finlandia e il Lichtenstein. Tra i partecipanti c'è anche Moise Kean, baby talento della Juventus che ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa non appena è arrivato a Firenze. Durante l'intervista ha manifestato la sua felicità per aver ritrovato ...

Juventus - caso Dybala? Kean : “è normale…” : “Fa piacere ritrovarsi tutti insieme, era da novembre che non ci vedevamo, quindi siamo contenti di esserci”. Sono le dichiarazioni del calciatore della Juventus, Giorgio Chiellini, prima di rispondere alla chiamata per lo stage della Nazionale italiana: “Questo stage e’ molto importante come e’ molto importante qualsiasi chiamata con la Nazionale – ha dichiarato invece l’attaccante Moise Kean ...

Allegri : 'Servirà una vittoria in meno verso il campionato - Kean deve crescere alla Juve' : Ieri sera la Juventus ha giocato la sua prima gara del girone d'andata di Serie A contro il Chievo Verona, vincendo per 3-0. In coda al match Massimiliano Allegri ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, durante la quale ha analizzato i momenti più significativi ed inoltre ha focalizzato la sua attenzione sulle prestazioni di alcuni giocatori. Buona la prima di ritorno Dopo la gara di Coppa Italia e la trasferta a Gedda, la squadra poteva ...

Juventus-Chievo - Allegri nel post gara : le lodi (forzate) a Dybala e l’analisi su Kean : Juventus-Chievo, Allegri ha spaziato nel post partita dai trasferimenti di Boateng e Higuain, sino alla prova di Dybala Juventus-Chievo, il tecnico bianconero Max Allegri si è sentito in dovere di lodare Dybala dopo la gara odierna. Una gara buona ma di certo non al livello del Dybala che conoscevamo, ma Allergri ai microfoni di Sky ne ha voluto parlare in questi termini, senza che nessuno gli ponesse una domanda sulla Joya: “Vederlo ...

La Juve rifiuta un'altra offerta per Kean - : Moise Kean resta alla Juve. E' ferrea la volontà del club bianconero, che vuole trattenere la punta diciottenne nonostanti i tentativi insistiti di tante pretendenti. L'ultimo a provarci è stato lo ...

Calciomercato Juventus : Spinazzola indeciso - Benatia corteggiato e Kean resta : Il Calciomercato della Juventus è in buona parte concentrato sulle uscite in queste ore. I dirigenti bianconeri stanno cercando di risolvere la situazione Spinazzola per spianare la strada all'arrivo di Darmian. Nel frattempo si muovono alcuni corteggiatori per Benatia, bloccato da Allegri ma desideroso di cambiare aria. Nessun addio, nemmeno temporaneo per Kean, la società ha rifiutato tutte le offerte arrivate a Torino per il giovane ...

Calciomercato Juventus/ Ultime notizie - il Genoa vuole Kean : i bianconeri fanno muro : Calciomercato Juventus, Ultime notizie: i bianconeri potrebbero puntare a sorpresa su James Rodriguez, intanto è stato definito l'affare per Aaron Ramsey.

Juve - c'è un rischio per il futuro di Kean : In casa Juventus si lavora per il futuro di Moise Kean . Come si legge su La Gazzetta dello Sport , alla Continassa il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020 è prioritario: se non venisse fatto, rischierebbe di aprirsi un caso . Tutti i finali al momento sono possibili: Kean chiede ...

Juventini sui cori contro Kean : lui segna senza sceneggiate - : Mentre il mondo del calcio assiste sgomento agli ennesimi episodi di discriminazione con i cori razzisti che hanno macchiato le partite di coppa Italia di ieri, con i cori antisemiti all'Olimpico per Lazio-...

Bernardeschi-Kean - Juve ai quarti : La Juventus fa il suo esordio stagionale in Coppa Italia con una vittoria per 2-0 sul Bologna . Agli ottavi di finale decidono le reti di Bernardeschi e Kean che consentono al club bianconero di ...

Juve - Allegri : "Contento di aver passato il turno. Kean? Deve crescere" : E' soddisfatto Allegri dell'inizio di 2019 dei suoi con la vittoria in Coppa Italia contro il Bologna : "Non era semplice. Sono felice per la qualificazione conquistata dopo la sosta, su un campo ...

Cori Bologna-Juve : non si tratta di razzismo contro Kean : E’ andata in scena una partita molto importante valida per la Coppa Italia, sono scese in campo Bologna e Juventus che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, 0-2 il risultato finale graze alle reti di Bernardeschi e Kean. Proprio nei confronti dell’attaccante sono arrivati fischi che inizialmente erano stati intesi come Cori razzisti ma non sembra proprio cosi. In effetti in altre occasioni pericolose per i bianconeri ...

Coppa Italia - Bologna-Juve 0-2 : decidono Bernardeschi e Kean : La Juve può volare verso le dune del deserto con la tranquillità dei forti: ha superato gli ottavi di Coppa Italia sudando poco e niente, ha avuto conferma di quanto possa essere utile avere in ...