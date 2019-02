Inter | Wanda Nara pubblica una foto di Icardi in lacrime con la maglia nerazzurra

Inter - Wanda posta foto di Icardi che piange. Segnale distensivo? : Mauro Icardi e l' Inter stanno vivendo una situazione da separati in casa ma questa vicenda nei prossimi giorni dovrà avere una conclusione in un modo o nell'altro. L'ormai ex capitano ha perso la ...

Sasso contro l'auto di Wanda Nara. L'allenatore dell'Inter : «Bisogna denunciare» : l'auto su cui viaggiava Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, e i suoi tre figli è stata colpita da un Sasso. Non ci sono state conseguenze per la famiglia che era partita da poco dalla loro abitazione ...

Icardi-Inter separati in casa : non si dissocia da Wanda Nara : MILANO - separati in casa. E senza sapere fino a quando. La giornata di ieri, infatti, con il rientro della squadra alla Pinetina dopo la vittoria in casa del Rapid Vienna non ha prodotto sostanziali ...

