Il 2019 è l’anno del 5G | iniziamo a masticare frequenze | velocità e copertura

Atletica - Campionati Italiani Indoor 2019 : Gianmarco Tamberi show - 2.32 e miglior misura europea dell’anno! Vallortigara batte Trost : Gianmarco Tamberi si scatena nella prima giornata dei Campionati Italiani Indoor 2019 di Atletica leggera ed esalta il numeroso pubblico presente al PalaIndoor di Ancona, Gimbo non conosce limiti e vola a 2.32 metri: seconda prestazione mondiale stagionale (meglio di lui solo il giapponese Naoto Tobe con 2.35), ovviamente miglior misura continentale dell’anno cioè il miglior modo possibile per presentarsi con grandi ambizioni agli ...

La SuperLuna di Neve del 19 Febbraio 2019 - le origini dei nomi di tutte le lune piene dell’anno - le curiosità e INFO UTILI : La luna è sempre stata fonte di suggestione e ammirazione, spesso anche di timore e rispetto quando ancora non si conoscevano le ragioni dei suoi cambiamenti, delle sue evoluzioni. In particolare, la luna piena esercita un certo fascino per la sua maestosità, la sua luminosità, la sua forma perfetta, tanto che secoli e secoli fa l’uomo ha iniziato ad attribuirle dei nomi. I nomi dati alle lune piene di ogni mese risalgono agli indigeni americani ...

Il 2019 è l’anno del lancio di Victoria Beckham Beauty : Il Beauty style di Victoria BeckhamIl Beauty style di Victoria BeckhamVictoria Beckham per Estée LauderIl Beauty style di Victoria BeckhamIl Beauty style di Victoria BeckhamIl Beauty style di Victoria BeckhamVictoria Beckham per Estée LauderIl Beauty style di Victoria BeckhamIl Beauty style di Victoria BeckhamIl Beauty style di Victoria BeckhamIl Beauty style di Victoria BeckhamIl Beauty style di Victoria BeckhamIl Beauty style di Victoria ...

Grammy Awards 2019 - da Alicia Keys a Michelle Obama : è l’anno delle donne. La miglior canzone è di Childish Gambino : È stato l’anno delle donne ai Grammy Awards 2019, gli Oscar della musica. Dalla conduttrice della cerimonia, Alicia Keys, all’ospite d’onore, Michelle Obama, fino ad alcune delle vincitrici, come Lady Gaga e Dua Lipa: tutto si è tinto di rosa. La 61esima cerimonia di premiazione che si è svolta allo Staples Center di Los Angeles, nonostante il trionfo di Childish Gambino, che si è aggiudicato il maggior numero di premi, ha ...

Roma. Dal 15 febbraio iscrizioni per l’anno educativo 2019/2020 : iscrizioni ai nidi romani al via. Dal prossimo 15 febbraio e fino al 18 marzo 2019 le famiglie interessate potranno

Sanremo 2019 - l’anno di Claudio Bisio : il conduttore “simpatico umorista” sul palco dell’Ariston. S’intenderà con “l’altro Claudio”? : Instancabile Claudio Bisio. Passo, conduco, faccio il monologo, suono canto e ballo, rassetto e torno. Niente satira politica, per carità. Siamo a Sanremo. E l’epoca dei Beppe Grillo è passata da un pezzo. Se poi guardi la fine di Crozza, fischiato per un Berlusconi da operetta nel 2013. Claudio Bisio, 61 anni da Novi Ligure, mamma maestra e papà commerciante, un passato da devastatore performativo alla Dario Fo, giullare gommoso, elastico, ...

Oggi si celebra il Capodanno Cinese 2019 : inizia l’Anno del Maiale [GALLERY] : 1/67 AFP/LaPresse ...

Capodanno cinese 2019 - inizia l’anno del Maiale : Quest’anno il Capodanno cinese cade il 5 febbraio e il 2019 sarà l’anno del Maiale, come già lo fu il 2007 e come di nuovo sarà nel 2031. Ogni 12 anni ricorre lo stesso segno nello zodiaco cinese e rimangono ancora pochi giorni da vivere sotto il segno del Cane che, a partire dallo scorso 16 febbraio, ha caratterizzato il 2018. In Cina i segni dello zodiaco sono 12 e il Maiale è il dodicesimo secondo questo ordine: Topo, Bue, Tigre, Coniglio, ...

Super Bowl 2019 - volume d’affari incredibile e parata di stelle! Tutte le cifre e i soldi dell’evento dell’anno : Domenica 3 febbraio si disputerà il Super Bowl 2019, la finale della NFL (il massimo campionato statunitense di football americano). Al Mercedes Benz Stadium di Atlanta (Georgia, USA) si affronteranno i New England Patriots e i Los Angeles Rams, ma questa non è solo una partita: è un vero e proprio evento che genera un volume d’affari incredibile e che crea un interesse mediatico planetario. Scopriamo qualche cifra in più. Super ...

Super Bowl 2019 - il montepremi : quanti soldi guadagnano i giocatori? Assegni al minimo per l’evento dell’anno : Domenica 3 febbraio si giocherà il Super Bowl LIII, il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta (Georgia, USA) ospiterà la sfida eccezionale tra i New England Patriots e i Los Angeles Rams. Da una parte la corazzata di Tom Brady al terzo atto conclusivo consecutivo, dall’altra la compagine della Florida che sembra partire leggermente sfavorita in una partita comunque sulla carta molto combattuta e aperta a ogni risultato. I Patriots devono ...

Il 2019 è l’anno dell’amore - anche a Sanremo : Arriva febbraio e ci porta Sanremo, un Sanremo basso, per come si dice anche della Pasqua: da martedì 5 a sabato 9. Il conto alla rovescia è già partito e dunque, in attesa di accordi felici, ecco una decina di canzoni d'amore, dagli ultimi dieci anni di festival.Al Bano con L'amore è sempre amore, nel 2009, ci coinvolgeva in un'onda melodica che riempiva l'anima. L'amore puro, anche se non più corrisposto si ...

Benvenuto Febbraio 2019 : ecco da cosa deriva il nome del 2° mese dell’anno : Gennaio 2019 si congeda, oggi inizia Febbraio 2019: ma perché il secondo mese dell’anno si chiama così? Il suo nome viene dall’antica Roma, quando il mese di Febbraio era l’ultimo dell’anno. Durante questo mese si tenevano i Lupercali, la festa della purificazione, ed è proprio dal latino “februare” (che significa “purificare” o “un rimedio agli errori” in onore del dio etrusco Februus ...

Debacle Juventus - la ‘gufata’ di Adinolfi : “il 2019 sarà l’anno del Triplete” : Sta impazzando sui social dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia della Juventus la previsione di Mario Adinolfi che, col senno del poi, sa di gufata. Il leader del popolo della famiglia, intervenendo su Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio in diretta ogni notte, lo scorso 18 gennaio disse con tono categorico: “Il 2019 sarà l’anno del triplete della Juventus e tutti ...

Quanto costa il Superbowl 2019? Tutti i soldi spesi per l’organizzazione. Budget faraonico per l’evento sportivo dell’anno : Sale la febbre in vista del Super Bowl LIII, la finale del campionato NFL di football americano che andrà in scena domenica 3 febbraio al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta (Georgia, USA). I New England Patriots e i Los Angeles Rams si avvicinano al match più importante dell’intera stagione, si preannuncia un match davvero molto equilibrato e aperto a ogni risultato ma come sempre il Super Bowl è un evento che va oltre lo sport, è una ...