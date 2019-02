Il 17 febbraio 1975 gli AC DC pubblicavano il loro primo album ' High Voltage'

Blastingnews

(Di domenica 17 febbraio 2019) Ormai 44 anni fa, il 17del, gli AC/DCin Australia ildi debutto,. Per la band guidata dai fratelli Angus e Malcolm Young si tratta deldi una lunga serie dipubblicati sul mercato.La nascita della band Gli AC/DC mossero i primi passi nel novembre del 1973, quando i chitarristi Malcolm Young e Angus Young fondarono la band dopo aver reclutato il bassista Larry Van Kriedt, il cantante Dave Evans e il batterista Colin Burgess. Presto i fratelli Young decisero però che Evans non era un frontman adatto per il gruppo: con lui verrà registrato un solo singolo Can i sit next to you girl.Nel settembre del 1974, Ronald Belford 'Bon' Scott, cantante esperto e amico del produttore della band George Young finì per rimpiazzare Dave Evans: Scott era nato in Scozia prima di emigrare in Australia ancora bambino. Amava ovviamente il ...