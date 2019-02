Emma | giovane moglie di El Chapo | «Mio marito | privato dei diritti umani»

vanityfair

: @emma_niky Auguri di buon compleanno Giovane! ?????????? - mondofelice6 : @emma_niky Auguri di buon compleanno Giovane! ?????????? - DiegoSunmi : @emma_niky Auguri cavoli super giovane ?? - pigibia : @emma_niky L’età è quella che si sente dentro. Molti la uccidono prima per le “urban legend “ che circolano. Comunq… -

(Di domenica 17 febbraio 2019) El, il signore della drogaEl, il signore della drogaEl, il signore della drogaEl, il signore della drogaEl, il signore della drogaEl, il signore della drogaEl, il signore della drogaEl, il signore della drogaSembra essere arrivata l’ora per Joaquín «El» Guzmán. Dal 1991, il famoso narcotrafficante messicano è entrato e uscito più volta dal carcere, mettendo in atto fughe piuttosto spettacolari. È l’unico detenuto ad essere uscito due volte da una prigione di massima sicurezza. Eppure, con il processo negli Stati Uniti, dove è stato estradato, quelle imprese fuorilegge sembrano essere arrivate alla fine. Il 13 novembre è iniziato il dibattito contro El, capo del Cartello di Sinaloa, uno dei più sanguinari del Messico, davanti a un corte federale di Brooklyn, New York. È accusato di 17 reati, tra cui avere fatto arrivare sul ...