" Dopo tragedia Corinaldo disco chiuse alle 20" : Il resto è la cronaca di ogni fine settimana in ogni locale o disco teca di qualsiasi città: droga, alcol venduto senza fare troppi controlli anche ai minorenni che entrano, mostrando documenti di ...

San Ferdinando - Salvini : “Sgombereremo - basta illegalità”. Ma lo ha detto 4 volte in un anno. E sempre Dopo una tragedia : “Sgombereremo la baraccopoli di San Ferdinando. L’avevamo promesso e lo faremo, illegalità e degrado provocano tragedie come quella di poche ore fa”. E’ mattina quando il ministro interviene su Facebook. Dalle macerie che il rogo scoppiato nella notte ha lasciato tra le lamiere si leva ancora fumo, poche ore prima Al Ba Moussa è morto carbonizzato nella baracca in cui viveva. E’ il 16 febbraio 2019, ma le parole sono le ...