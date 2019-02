Dal rock dei Subsonica allo swing di Greg | dal progressive degli O R k e dei The

De Laurentiis unica rockstar in una città di conformisti : “Hamsik - scendi Dall’aereo” : I pacchi dai cinesi no E poi dicono che il mercato di gennaio non scalda gli animi. Praticamente il povero Hamsik aveva messo in fretta e furia negli scatoloni 12 anni di vita trascorsa a Castel Volturno. Giusto il tempo di farsi trascinare l’ultima sera prima di partire ad una festa d’addio organizzata da Callejon. Foto, filmini, selfie, Ungiornoallimprovviso in loop, lacrime e abbracci. Organizza con l’agenzia – sempre di corsa – ...

Concerti a Roma Dal 28 gennaio al 3 febbraio : rock con i Diaframma - Chierici canta Brassens - Seno e Rufo contro i femminicidi : LUNEDI' 28 gennaio. Jazz/Monday Night con Lino Patruno & band. In questa Monday Night torna sul palco del club il bandleader e banjoista Lino Patruno con la sua orchestra, ottima formazione che ...

I 10 incontri della saga di Rocky Dal migliore al peggiore : Ogni incontro della saga di Rocky è una storia, ogni incontro ha una personalità, dice qualcosa, contiene una narrazione interna o è simbolo di un momento nella vita di Rocky e di Stallone. Non fa eccezione Creed II, uscito in sala questa settimana, che a differenza del suo predecessore è scritto da Sylvester Stallone, dunque pienamente parte della saga e della mitologia di Rocky. Non a caso qui torna Ivan Drago con il figlio Viktor, in una ...

I 40 anni di Giuliano Sangiorgi - Dall’alternative rock agli stadi : I 40 anni di Giuliano Sangiorgi arrivano con delle stime, le stesse che si fanno ogni anno quando una nuova candelina irradia l'ultimo sbuffo di fiamma per aggiungere un ulteriore ticket anagrafico all'esistenza. Probabilmente lo spirito è rimasto lo stesso dei tempi di "Negramaro" (2003), il primo album pubblicato con la sua band che vide una nuova edizione nel 2004 con "000577". Arrivò il mainstream, arrivò il concerto del Primo Maggio e la ...

Sanremo 2019 - i 24 brani in gara : Dal rap al rock fra amore e migranti : Da Nek a Ultimo, da Arisa a Irama: ecco le canzoni che concorreranno alla 69ma edizione del festival della canzone italiana

Sid Vicious maledetto. Cronaca di una morte annunciata - Dal rock - : Anche a distanza di anni dalla morte la cattiva fama non l'ha abbandonato. La sua figura riesce ancora a innescare polemiche e a suscitare reazioni controverse. Nell'aprile 2014 il nome di Sid Vicious ...

David Bowie - a tre anni Dalla morte : lo speciale di Rockol : ... "Blackstar" - ha scosso il mondo dell'arte e della cultura come pochi altri addii sono stati in grado di registrare, almeno in questo ambito, in tempi recenti. In occasione del secondo anniversario ...

I millennials senza miti rock travolti Dal carisma di Freddie : In poche parole, c'era un mondo misterioso dietro a quella voce e quella chitarra e non è un caso che questo fascino attiri soprattutto chi non lo ha vissuto in prima persona. Di certo, oggi i ...

50 anni di Marilyn Manson : tutti gli scanDali del «Reverendo del rock» : Il patto col diavolo, 1994Manson cita Manson, 1994Le cicatrici autoinflitte, 1995"Il più pauroso tra i video paurosi", 1996Le dichiarazioni shock ai Vma 1997Negli incubi di Lynch, 1997L'autobiografia oltraggiosa, 1998La mastoplastica nel videoclip The Dope Show, 1998Osceno sul palco di Mtv, 1998Manson e McGowan, coppia da scandaloCrocifisso sulla copertina di Holy Wood, 2000Colpisce un fan, 2001L'arresto per blasfemia, 2001Le nozze ...

MasterChef calling Giorgio Locatelli - con la benedizione di Gordon Ramsay : una 'food rockstar' Dal sapore autentico : Una vera e propria 'food rockstar' che si commuove ricordando nonna Vincenzina: Giorgio Locatelli si racconta più con la sua mimica che con le sue parole nel docu-film Giorgio Locatelli – MasterChef calling, in onda oggi, venerdì 4 gennaio 2019, alle 19.40 su SkyUno. Un doc utile a presentare al pubblico il nuovo giudice di MasterChef Italia 8, che da giovedì 17 gennaio affiancherà gli ormai veterani Bruno Barbieri e Joe Bastianich, in ...

NBA – James Harden - furbizia ed efficacia per tirare su i Rockets : 43 punti con soli 8 tiri Dal campo - è record! : James Harden firma 43 punti contri i Grizzlies, ma con solo 8 canestri dal campo: il merito è dei 21 tiri liberi segnati grazie ai falli subiti e guadagnati con astuzia James Harden è una delle shooting guard più talentuose della lega e sicuramente ha un posto d’elite anche nella storia del basket NBA. ‘Il Barba’ è l’anima degli Houston Rockets che, nonostante un inizio di stagione molto al di sotto delle aspettative, sono tornate nelle ...

Nella scaletta di Vasco Rossi a Milano e Cagliari alcuni inediti : le parole del rocker Dallo studio : Raggiungono i social le prime indiscrezioni sulla scaletta dei concerti di Vasco Rossi a Milano e Cagliari il pRossimo anno. Il rocker ha anticipato ai fan di essere tornato in studio per le prove del Vasco Non Stop Live 2019 che toccherà due sole città: Milano e Cagliari. Nel rispondere ad un commento di un fan su Instagram ha inoltre rivelato ciò che potrebbe essere interpretata come un'anticipazione sulle canzoni in scaletta. Nelle scorse ...

GTA Online si trasforma in Rocket League con la nuova moDalità Bomb Ball : Disponibile dalla seconda settimana di dicembre, l'aggiornamento Arena War di GTA Online ha introdotto nel comparto multigiocatore di GTA V alcune modalità inedite incentrate sul combattimento tra una nuova classe di veicoli, che ricordano molto quelli apparsi nelle pellicole e nel videogioco del franchise Mad Max.A partire da ieri, i giocatori possono divertirsi con una playlist nuova di zecca che trasforma GTA Online in Rocket League, il ...

Tsunami in Indonesia - quello che resta del palco dove suonava il gruppo rock sorpreso Dall’onda anomala : Più di 250 persone stavano assistendo a un concerto del gruppo rock Seventeen, quando l’onda anomala causata dall’eruzione del vulcano Krakatoa, in Indonesia, le ha investite. Nel video, le immagini di ciò resta del palco e dell’area, con gli edifici distrutti e detriti sparsi ovunque. Volontari ed esercito sono alla ricerca dei dispersi tra cui, ancora, la moglie del cantante della band e il batterista. L'articolo Tsunami in ...