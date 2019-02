CR7 e Dybala affinano l' intesa | ma contro l' Atletico in dubbio la presenza della Joya

Atletico Madrid-Juventus probabili formazioni : confermati Dybala-CR7? : Atletico MADRID JUVENTUS probabili formazioni – La partita vinta contro il Frosinone ha dato grandi certezze alla Juventus in vista della Champions League contro l’Atletico, oltre a far tirare un sospiro di sollievo a Massimiliano Allegri per le condizioni fisiche di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, che hanno dimostrato una buona forma. Proprio sciolti questi due dubbi nel reparto difensivo, […] More

Dybala duetta con CR7 - Juve formato Champions 3-0 al Frosinone : Con il 3-0 sul Frosinone (Dybala, Bonucci, Ronaldo), la Juventus vola a +14 sul Napoli e ci restera' per almeno 48 ore, in attesa del risultato di Napoli-Torino domenica sera. Il miglior modo per preparare l'impegnativa trasferta di Champions, mercoledi' sera, in casa dell'Atletico Madrid, per l'andata degli ottavi, in quello stesso stadio dove il 1 giugno verra' assegnata la Coppa piu' prestigiosa. Nella Juve si sono rivisti due terzi della ...

Serie A - Juve-Frosinone 3-0 : Dybala e CR7 "avvisano" l'Atletico : All.: Baroni Arbitro: Giua Marcatori: 6' Dybala, J,, 17' Bonucci, J,, 18' st Ronaldo, J, Ammoniti: Emre Can, Cancelo, J,; Salomon, Molinaro, Cassata, F, Espulsi: - LA CRONACA DEL MATCH

Juventus Frosinone - Allegri : 'Giocano CR7 e Dybala' : Juventus Frosinone vedrà in campo Dybala insieme a Cristiano Ronaldo. Parola di Massimiliano Allegri, che alla vigilia dell'anticipo di campionato all'Allianz Stadium sottolinea: "Dobbiamo battere il ...

Cies - aumenta il valore di CR7 e Dybala : Cancelo triplicato - ecco i valori : Cies – Cambia tanto il valore economico dei calciatori di Serie A nell’ultimo anno come ci fa notarare il Cies, l’Osservatorio sul calcio con sede a Neuchâtel. Fra i più notevoli c’è il caso di Mauro Icardi: il centravanti e capitano dell’Inter è reduce da mesi complicati e il suo cartellino è passato dai 108,4 milioni del febbraio […] More

Paratici a Veltroni : "CR7? Tutto nato da uno sguardo. Allegri e Dybala restano' : Fabio Paratici, uno che notoriamente non ama le interviste, si racconta a cuore aperto a Walter Veltroni. Nella ricca intervista che trovate in edicola con la Gazzetta di oggi, il capo dell'area ...

Dybala in panchina : CR7 gli dedica il gol col gesto della maschera : Cristiano Ronaldo ha voluto dedicare a Paulo Dybala il gol dello 0-2 siglato contro il Sassuolo. Il fuoriclasse portoghese della Juventus ha infatti mimato il gesto della maschera che è solito fare ...

Juve : CR7 - un inno alla Joya. Gol e dedica per Dybala : Per questo è il preferito di tanti appassionati nel mondo, compresi un ragazzo platinato che ha invaso il campo per abbracciarlo e Cristiano junior, il figliolo che continua a segnare nei Pulcini: ...

Il Milan cancella il Cagliari 3-0 con Paquetá e Piatek Il Diavolo torna quarto Foto CR7 esulta come Dybala : foto : I rossoneri vincono a San Siro, centrano il sesto risultato utile consecutivo e scavalcano in un colpo solo le due romane e l’Atalanta. Il brasiliano dedica il gol ai morti del Flamengo

Juve spietata : 3-0 al Sassuolo CR7 esulta come Dybala Foto Classifica| Milan-Cagliari in diretta : 3-0 - segna Piatek : Dopo il rocambolesco pareggio con il Parma la squadra di Allegri riparte e, approfittando della frenata dei diretti rivali, riallunga in classifica

James Rodriguez Juventus - CR7 chiama. Scambio con Dybala al Bayern? : James Rodriguez Juventus – Secondo quanto riportato da Marca, la dirigenza bianconera avere una nuova tentazione di calciomercato. Si tratterebbe di James Rodriguez, calciatore già contattato telefonicamente dal suo ex compagno di squadra, Cristiano Ronaldo. Il trequartista colombiano è in prestito al Bayern Monaco, ma di proprietà del Real Madrid. LEGGI ANCHE: Marcelo-Juventus, retroscena Alex […] L'articolo James Rodriguez ...

Juventus - CR7 si prende un altro trofeo. Dybala assente : prestazione opaca : sempre la solita Juventus: 1-0 firmato da Cristiano Ronaldo, che decide a modo suo la Supercoppa e conquista il suo primo trofeo con la maglia bianconera. Se il portoghese brilla, Dybala non convince: ...