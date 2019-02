Giuseppe Conte | Emmanuel Macron lo ignora Tratterà solo con Sergio Mattarella

Giuseppe Conte e Matteo Salvini - il retroscena : al Consiglio dei ministri non si incrociano nemmeno : Matteo Salvini e Giuseppe Conte, nel Consiglio dei ministri che doveva essere fondamentale, non si sono nemmeno incrociati. Il vicepremier leghista è arrivato con un'ora e mezzo di ritardo quando il presidente del Consiglio era già andato via da trenta minuti. Pare per impegni privati, dicono nello

Giuseppe Conte e il terrore di Giancarlo Giorgetti : la strana frase del premier sul leghista : Giuseppe Conte parla spesso dell'"altro Palazzo Chigi" dove vive il "fantasma" di Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario leghista, suo numero due e sua ombra. Riporta La Repubblica in un retroscena che Claudio Durigon, l'uomo di Matteo Salvini sulla questione quota 100, racconta sorridendo i giorni

Giuseppe Conte : 'Il governo andrà avanti - questa Europa al canto del cigno' : Nessuno all'interno della maggioranza di governo può dirsi Contento dell'attacco subito ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte davanti al Parlamento Europeo. Da parte sua, il premier ha fatto passare le classiche 24 ore e, a mente fredda, ha risposto a suo modo alle critiche piovutegli addosso. Anche perché non vuole recitare la parte del capro espiatorio delle tensioni tra l'Italia e la Ue dovute, a suo giudizio, ad un solo motivo: le ...

Unione Europe e la critica a Giuseppe Conte : “E’ un burattino” : I leader Europei contro il premier Giuseppe Conte e lanciano la critica dura Il dibattitio all’Europarlamento si trasforma in un processo al premier Giuseppe Conte. Sul tavolo ci sono i dossier più scontanti, dalla gestione degli immigrati al futuro dell’Unione Europea. E l’Italia finisce sotto accusa. “Per quanto tempo ancora sarà il burattino mosso da Di Maio … L'articolo Unione Europe e la critica a Giuseppe ...

Giuseppe Conte rialza la testa : "Il premier sono io. E loro...". La risposta da ridere dopo gli insulti : "Il premier sono io". Giuseppe Conte sta in silenzio per un giorno e affida poi al Corriere della Sera e a Repubblica il suo riscatto dopo le tre ore di insulti ricevuti martedì pomeriggio a Strasburgo. L'europarlamentare di Alde Guy Verhofstadt l'ha definito "burattino di Di Maio e Salvini", altri

Giuseppe Conte dice che il capo è lui : E quindi non è colpa di Salvini o Di Maio se ha ricevuto delle critiche per il discorso al Parlamento Europeo

Giuseppe Conte : “Il vero leader sono io - più di Salvini e Di Maio” : Dopo le accuse in Europa, il Presidente del Consiglio prova a replicare, rivendicando la sua centralità all'interno della compagine di governo e raccontando i retroscena della sua reazione agli attacchi di Verhofstadt: "In UE hanno insultato me e attraverso di me tutto il nostro Paese. Non potevo accettarlo".Continua a leggere

Giuseppe Conte - Giampiero Mughini terminale : 'Dice solo enormi putt*** - ecco che fine orribile farà' : ... e putt***te enormi' come quella sul 2019 che 'sarà un'annata fulgida per la nostra economia e dunque per la nostra vita civile'. Altroché. 'Tutto passa e viene dimenticato, e Conte crede che lui ...

Giuseppe Conte - Giampiero Mughini terminale : "Dice solo enormi putt*** - ecco che fine orribile farà" : Non si sente "minimamente offeso dall'atteggiamento sprezzante che i vertici dell'europarlamento hanno riservato all'avvocato Giuseppe Conte, quello che figura come il capo dell’attuale governo italiano", scrive Giampiero Mughini in una lettera a Dagospia. "Tutto al contrario, sono perfettamente d'a

Giuseppe Conte - il retroscena da brividi : "Sotto choc - insultato per 3 ore e intanto lui...". Crollo nervoso : Tre ore di schiaffi e offese in aula. Giuseppe Conte a Strasburgo viene definito dai retroscena come "sotto choc" per gli attacchi degli eurodeputati a lui e al governo italiano. "Ma no, non mi hanno trattato come Silvio Berlusconi", minimizza coi giornalisti dopo il "processo pubblico" in cui è sta

Giuseppe Conte - il retroscena da brividi : 'Sotto choc - insultato per 3 ore e intanto lui...'. Crollo nervoso : Tre ore di schiaffi e offese in aula. Giuseppe Conte a Strasburgo viene definito dai retroscena come 'Sotto choc' per gli attacchi degli eurodeputati a lui e al governo italiano. 'Ma no, non mi hanno ...

Matteo Renzi - i clamorosi sms con cui inchioda Giuseppe Conte : "Ecco cosa mi scriveva" - premier smascherato : Non è certo fuori dalla scena politica Matteo Renzi. Lo mette nero su bianco nel suo libro Un'altra strada. Idee per l'Italia di domani, edito da Marsilio, di cui si legge qualche anticipazione sul Corriere della Sera: "Come disse Isaia: per amore del mio popolo non tacerò". E ancora: "Io penso che

Alessandra Mussolini difende Giuseppe Conte : 'Chi è il vero burattino' : Un' Alessandra Mussolini sempre più gialloverde, quella che scende in campo in difesa addirittura di... Giuseppe Conte . Come è noto, il premier, martedì è stato insultato da Guy Verhofstadt , ...

Unione Europe e la critica a Giuseppe Conte : “E’ un burattino” : I leader Europei contro il premier Giuseppe Conte e lanciano la critica dura Il dibattitio all’Europarlamento si trasforma in un processo al premier Giuseppe Conte. Sul tavolo ci sono i dossier più scontanti, dalla gestione degli immigrati al futuro dell’Unione Europea. E l’Italia finisce sotto accusa. “Per quanto tempo ancora sarà il burattino mosso da Di Maio … L'articolo Unione Europe e la critica a Giuseppe ...