Domenica alle 17 al Sanbàpolis arriva la vice capolista Soverato

Domenica 24 febbraio la Valle d’Aosta celebra il 71° anniversario dello Statuto speciale : Il 71° anniversario dello Statuto speciale, il 73° dell’Autonomia e la Festa della Valle d’Aosta saranno celebrati Domenica 24 febbraio

Avanti con chiusure negozi Domenica. Ma di nuovo parola alle categorie : Si riapre il confronto con il mondo del commercio sulle chiusure domenicali dei negozi. La commissione Attività Produttive della Camera - che sta esaminando il testo di sintesi delle diverse proposte depositate dai parlamentari - ...

Domenica In - Enzo Paolo Turchi e la bomba su Sanremo : 'Perché Loredana Bertè non è andata dalle Venier' : Polemiche infinite dopo il termine del Festival di Sanremo . Una di queste, come è noto, ha al centro Loredana Bertè : fuori dal podio, per protesta contro la kermesse non si è presentata nello studio ...

Domenica IN - alcuni artisti di Sanremo 2019 si alleano con Loredana Bertè disertando l'ospitata : Non solo Ultimo, anche Loredana Bertè ha scelto di non mettere la faccia per l'ospitata post Sanremese a Domenica IN. La protesta del pubblico che ha alzato una salva di fischi sul quarto posto della cantante in gara con il brano Cosa vuoi da me, rimbalza e coinvolge anche altri artisti che in seguito al caso, hanno scelto di disertare la trasmissione condotta da Mara Venier, storicamente colma di artisti provenienti dalle fatiche ...

Domenica In - Ultimo massacrato in diretta da Davide Maggio : "Quanta boria - non hai le palle" : No, a molti non è piaciuta la decisione di Ultimo di disertare Domenica In di Mara Venier in polemica dopo il secondo posto al Festival di Sanremo. Il cantante, infatti, non si è presentato all'Ariston per la puntata speciale della Domenica pomeriggio (questo anche dopo uno scambio a suon di insulti

Domenica di caldo primaverile a Reggio Calabria [GALLERY] : 1/5 Credit: Renzo Pellicano ...

Allerta Meteo - è una Domenica di caldo primaverile ma da domani torna il freddo : temperature in calo con qualche temporale - ma non nevicherà [MAPPE] : 1/24 ...

Oggi a Roma è una Domenica ecologica : stop alle auto : Oggi nella Capitale torna il divieto totale della circolazione con il quarto appuntamento delle domeniche ecologiche. Si tratta del provvedimento

Sassuolo-Juventus - in diretta su Sky Domenica 10 febbraio alle ore 18 : 00 : Sassuolo-Juventus si giocherà il 10 febbraio ed è una partita più interessante ed equilibrata di quello che potrebbe sembrare sulla carta, visto il momento delicato della Vecchia signora, alle prese con una sorta di emergenza in difesa visti gli infortuni di Bonucci e Chiellini e la partenza della prima alternativa: Benatia. Sassuolo-Juventus si giocherà con inizio fissato alle ore 18:00. Potrà essere seguita in tv su Sky sport, via streaming su ...

Domenica In - la terrificante gaffe su Mike Bongiorno : cosa appare alle spalle di Mara Venier : Che gaffe a Domenica In di Mara Venier. Un clamoroso scivolone nella puntata di Domenica 3 febbraio in onda su Rai 1. La Venier stava intervistando la vedova di Mino Reitano, Patrizia Vernola, quando all’improvviso, in calce a una frase dedicata al cantante da parte dell'intramontabile Mike Bongiorn