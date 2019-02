Classifica Fimi | Mahmood primo nei singoli | seguito da Ultimo Irama in testa negli album

Debutto in vetta per Irama in Classifica Fimi con Giovani per sempre - Mahmood solo 6° con Gioventù bruciata : Irama in classifica Fimi debutta in vetta con Giovani per sempre. Il disco rappresenta una nuova versione di Giovani, nel quale ha incluso La ragazza con il cuore di latta e che in questi giorni sta presentando attraverso gli instore annunciati prima della partecipazione al Festival di Sanremo. Il suo ultimo disco di inediti ha seguito il successo di Plume, che ha pubblicato a ridosso della vittoria ad Amici di Maria De Filippi e nel quale è ...

Fedez in Classifica Fimi debutta in vetta con Paranoia Airlines - bene anche Ermal Meta : Fedez in classifica Fimi debutta in prima posizione con il suo ultimo album, Paranoia Airlines, con il quale è tornato sul mercato discografico dopo il progetto congiunto con J-Ax che ha concluso con il concerto allo Stadio San Siro il 1° giugno scorso. Il disco è arrivato sul mercato a cominciare dal 25 gennaio ma sono stati i singoli ad anticipare il suo ritorno in musica con Prima di ogni cosa che ha raggiunto le radio il 2 novembre ...

Ultimo riconquista il podio della Classifica Fimi - stabili Marco Mengoni e Sfera Ebbasta : Il podio della classifica Fimi di oggi riserva una sorpresa: riconquista il terzo posto il cantautorap Ultimo che sale sul podio con l'album Peter Pan. Presente in classifica da 49 settimane, il disco Peter Pan scala altre due posizioni e passa dal quinto al terzo posto, un vero record, un risultato d'impatto, degno di nota. Se consideriamo infatti le settimane trascorse dal momento della pubblicazione del progetto, 49 in tutto, sembra ...

Salmo domina la Classifica Fimi degli album più venduti con Marco Mengoni e Queen - resiste Ultimo : Salmo domina la classifica Fimi degli album più venduti della settimana con Playlist, stabile alla posizione numero 1. Alle sue spalle c'è Atlantico di Marco Mengoni, stabile sul gradino centrale del podio. Al terzo posto, salgono i Queen, con Platinum Collection, forte del successo del film Bohemian Rhapsody, il cui album omonimo appare alla posizione numero 7. Quarti in classifica i Maneskin con l'album d'esordio Il ballo della vita, in ...

Salmo conquista la Classifica Fimi del 4 gennaio con album e singoli - seguono Mengoni e Maneskin : Un nuovo venerdì e una nuova Classifica FIMI del 4 gennaio che decreta gli album e i singoli più venduti nell’ultima settimana. Al primo posto della Classifica è tornato Salmo con il suo ultimo album Playlist, salendo di una posizione e togliendo lo scettro a Marco Mengoni che scende alla numero due con Atlantico. Stabili invece al terzo posto i Maneskin con Il Ballo Della Vita. Oltre il podio troviamo Ultimo con Peter Pan al quarto posto, ...

Marco Mengoni ancora in vetta alla Classifica Fimi del 28 dicembre - Salmo primo tra i singoli : Nella classifica FIMI del 28 dicembre resiste ancora in prima posizione Marco Mengoni con l’album Atlantico, pubblicato quattro settimane fa e sempre rimasto in vetta, fatta eccezione per la seconda settimana in cui ha ceduto il primo posto a Laura Pausini. Secondo in classifica Salmo, che in un solo mese dall’uscita del suo album Playlist ha ottenuto già cinque dischi di platino e cinque dischi d’oro per l’album e per i singoli. Sul podio ...

Marco Mengoni ancora in vetta alla Classifica Fimi del 21 dicembre - Anastasio primo tra i singoli : Prima delle vacanze di Natale arriva la classifica FIMI del 21 dicembre con tutti gli album, i singoli e i vinili più venduti della settimana. Per quanto riguarda gli album, al primo posto torna Marco Mengoni con il suo ultimo album di inediti Atlantico, già disco d’oro per le oltre 25.000 copie vendute. La scorsa settimana era passato al gradino un po’ più basso del podio per fare spazio a Laura Pausini che oggi, invece, si trova alla ...

Pausini - Mengoni e Cremonini in vetta alla Classifica Fimi del 14 dicembre - Salmo primo tra i singoli : Laura Pausini questa settimana si aggiudica il primo posto della classifica FIMI del 14 dicembre con il suo Fatti Sentire Ancora. Si tratta di un repack dell’album Fatti Sentire, che comprende un magazine scritto interamente dall’artista in cui racconta i retroscena dei concerti e anche le gioie e le difficoltà incontrate in questo progetto, ma non solo, perché il repack contiene il DVD del live al Circo Massimo di Roma. Secondo in classifica ...