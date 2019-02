Bufera sul Vaticano | l' ambasciatore a Parigi accusato di molestie

Oscar 2019 - Bufera sull’Academy : quattro premi consegnati durante la pubblicità : quattro Oscar 2019 verranno consegnati durante la pubblicità nella diretta sull’ABC. È stato il presidente dell’Academy Awards, John Bailey, ad avvisare in una mail inviata ai suoi collaboratori, che alla 91esima edizione degli Oscar del prossimo 24 febbraio il premio al miglior montatore, direttore della fotografia, cortometraggio animato e quello per il make-up verranno consegnati mentre sullo schermo gli spettatori vedranno gli spot ...

Bufera sul web per Montalbano. E twitta anche Salvini : In tv torna Montalbano e scatena la Bufera sui social. La prima puntata della nuova serie ha affrontato il tema migranti con una lunga sequenza dedicata ai salvataggi. Il popolo del web è diviso e ha ...

Tratta di baby calciatori dall’Africa per rivederli a prezzi milionari : Bufera sullo Spezia : Nel registro degli indagati sono finite 15 persone che devono rispondere a vario titolo di violazione delle disposizioni in materia di immigrazione clandestina. Secondo l'accusa, tutto ruotava attorno alla squadra dello Spezia Calcio e ad una scuola di calcio in Nigeria. I ragazzini arrivavano con visti turistici ma rimanevano sul territorio e venivano fatti passare per minori non accompagnati.Continua a leggere

'Viva l'Istria e la Dalmazia italiane' - Bufera sulle parole di Antonio Tajani : protestano Croazia e Slovenia : A scatenare l'ennesima bufera politica sono state le dichiarazioni con cui Tajani ha esaltato "l'Istria e la Dalmazia Italiane". Si tratta di un "revisionismo storico senza precedenti", tuona il ...

Vendesi appartamento - non ai napoletani : Bufera sul web dopo l'annuncio razzista a Rimini : L’annuncio è apparso su un sito di vendite immobiliari online ed è stato segnalato dal consigliere della regione Campania, Francesco Emilio Borrelli, il quale ha prontamente avvisato, dell’evidente episodio discriminatorio, la Polizia postale che adesso ha provveduto a rimuovere l’inserzione a dir poco 'razzista'. Annuncio online di vendita di appartamento che esclude i napoletani come possibili acquirenti A dichiarare e mostrare un evidente ...

Bufera su Bussetti - Lega - per le frasi sulla scuola. Di Maio : Dopo le parole di ieri ad Afragola, in Campania, del ministro dell'Istruzione Bussetti , 'non più soldi ma più impegno per colmare divario col Nord',, oggi insorgono i presidi delle scuole attraverso ...

«Al Sud non servono più fondi - ma più impegno» : Bufera sulle parole del ministro Bussetti ad Afragola : Perché politica è la responsabilità di una situazione di sperequazione tra cittadini italiani il cui diritto allo studio è garantito dalla nostra Costituzione, che lei come ministro è tenuto ad ...

"Più fondi al Sud? No - dovete impegnarvi" : è Bufera sul ministro Bussetti : Il ministro leghista alla domanda di un cronista di un'emittente locale se servissero più fondi al Sud per recuperare il gap...

Bufera sul Consiglio di Stato - finisce nei guai legale di Romeo : Si va dai due 'bidoni' presi, al 'pacchetto da dieci' a mo' di coupon di supermercato. Parole intercettate nel corso delle indagini a carico dell'imprenditore napoletano Alfredo Romeo e del suo ...

Salvini : "Anpi nega Foibe - rivedere i contributi". Bufera sul convegno di Parma : Matteo Salvini a muso duro contro l' Anpi , l'associazione dei Partigiani italiani. "È necessario rivedere i contributi alle associazioni, come l'Anpi, che negano le stragi fatte dai comunisti nel ...

"Rimuovere i crocifissi dagli uffici della polizia". È Bufera sulla circolare : Anche il Sap (sindacato autonomo di polizia) sembra essersi schierato contro la presenza del crocifisso all"interno dei luoghi pubblici, in questo caso si fa riferimento ai locali in cui operano gli stessi agenti.A darne notizia è il "Secolo d"Italia", che riporta anche la lettera con cui l"associazione sindacale si è rivolta alla dirigente della polizia stradale di Forlì-Cesena.La sede operativa in questione era stata da poco ristrutturata, ma ...

Con la maschera del Ku Klux Klan nella foto dell'annuario del liceo : Bufera sul governatore della Virginia : Una foto del 1984 nell'annuario del liceo: un uomo truccato per sembrare un nero accanto a un altro con indosso l'abito e il cappuccio dei membri del Ku Klux Klan. E' bufera sul governatore dello ...

Maltempo - Bufera di neve in Toscana : situazione in miglioramento sulla Siena-Grosseto : E’ in via di miglioramento, anche se la strada rimane ancora chiusa tra Paganico (Grosseto) e Orgia, nel comune di Sovicille (Siena), la situazione lungo la statale 223 Siena-Grosseto dove a causa delle neve e dell’intraversamento di alcuni mezzi sono rimasti bloccati per ore auto, camion e anche alcuni pullman. In particolare, si spiega dalla polstrada e dalla protezione civile regionale, la situazione e’ in via di ...

Maltempo - Bufera in Toscana : circolazione bloccata sulla Siena-Grosseto per neve - decine di auto intraversate [FOTO] : 1/26 ...