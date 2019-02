A TOF è stato il giorno di Marco Aurelio Fontana e Paola Gianotti

Il mistero dell’uomo che va in giro a leccare i ciTOFoni : “È stato attaccato per 3 ore al nostro” : C’è un uomo che si aggira per la città e si ferma a leccare i citofoni, a volte addirittura per 3 ore. Sembra incredibile ma è proprio così, come dimostra il video ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un’abitazione, che hanno immortalato la scena. Succede in California, come riferisce il New York Post. La proprietaria della villa dove l’uomo ha leccato per 3 ore il citofono, ha denunciato l’accaduto alla polizia: ...