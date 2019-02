Samsung svela i suoi nuovi wearable per errore

Nuovi smartwatch e cuffie Samsung svelati in anteprima dall’app per smartphone - ecco come saranno : Oltre allo smartphone pieghevole, il 20 febbraio a San Francisco Samsung presenterà anche la nuova gamma di dispositivi indossabili. Comprende uno smartwatch, una fitness band (un braccialetto per sportivi) e delle cuffie senza fili. Se v’incuriosisce sapere come sono fatti, guardate le immagini in questa pagina. Non sono frutto di indiscrezioni, sono un’anticipazione ufficiale, inclusa nell’ultimo aggiornamento dell’app ...

Svelate le presunte dimensioni dei Samsung Galaxy S10 : saranno compatti e sottili : Ishan Agarwal ha svelato quelle che dovrebbero essere le dimensioni dei tre modelli della gamma Samsung Galaxy S10 con le diagonali dei rispettivi schermi

Samsung Galaxy S10 - svelate le specifiche/ Attesa per l'evento Unpacked : novità per le fotocamere : Samsung Galaxy S10, svelate le specifiche. Attesa per l'evento Unpacked del 20 febbraio: intanto un documento mostra alcune novità per le fotocamere...

Samsung Galaxy S10+ svelato completamente da questi nuovi render in alta qualità : Arrivano ancora una volta da @evleaks nuovi render di Samsung Galaxy S10 Plus, che si mostra nelle tre colorazioni in cui sarà commercializzato.

Svelate tutte le colorazioni dei Samsung Galaxy S10 - oltre a varianti di memoria - prezzi e versione 5G : Sono apparse in rete nuove immagini rendering che ci mostrano tutte le colorazioni in cui i tre Samsung Galaxy S10 dovrebbero essere disponibili

Un'altra immagine su Samsung Galaxy Sport svela tre colorazioni e conferma la mancanza della ghiera : Samsung non rinuncerà, pare, all'eleganza del nero, e neppure alle colorazioni più giovanili ed estrose come il verde acqua e oro rosa

Samsung Galaxy Fold : svelati i colori - in Corea sarà anche 5G : Samsung Galaxy Fold potrebbe arrivare sul mercato di casa anche in una variante dotata di 5G; intanto sono state svelate le probabili colorazioni.

Samsung Galaxy S10 e S10 Plus ottengono la certificazione in Cina svelando la potenza del caricabatterie da viaggio : Samsung ha appena ricevuto le certificazioni dall'agenzia cinese di certificazione 3C per i suoi imminenti top di gamma Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy S10 Plus, le quali rivelano alcune informazioni sul caricabatterie da viaggio da 9,0 V / 1,67 A o 5,0 V / 2,0 A che è molto simile ai caricabatterie da parete forniti con la gamma Samsung Galaxy S9 e Note 9.

Samsung Galaxy S10 : svelata la data della presentazione ufficiale : Il colosso coreano ha annunciato la data in cui si terrà il primo evento Unpacked dell'anno dove verrà presentato il suo...

Samsung - l'S10 sarà svelato il 20 febbraio : L'appuntamento è a San Francisco, cinque giorni prima il Mobile World Congress. Ad ufficializzare la data un invito dell'azienda coreana che porta bene in vista il numero 10. Nella stessa data anche il Galaxy Fold dispositivo con lo schermo flessibili

Il presunto Samsung Galaxy Sport svelato dalle prime immagini : OnLeaks ha pubblicato su Twitter quelle che dovrebbero essere le prime immagini rendering del Samsung Galaxy Sport. Guardiamole insieme

Qualcomm svela che soltanto il 22% di smartphone Huawei e il 38% di Samsung usa i suoi processori : Qualche giorno fa Qualcomm e la FTC (Federal Trade Commission) si sono "incontrate" nelle aule di un tribunale statunitense per una causa antitrust