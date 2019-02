Napoli cade a pezzi | ?nuova voragine in piazza Leonardo

Napoli - tragedia sul lavoro al Vasto Cade dal 3° piano - muore operaio : Un uomo è precipitato dal terzo piano di un palazzo in via Pisa, a Napoli, una delle strade che si sviluppano a raggiera da piazza Nazionale. Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, si ...

Napoli - tragedia sul lavoro al Vasto Cade dal 3° piano - muore operaio : Un uomo è precipitato dal terzo piano di un palazzo in via Pisa, a Napoli, una delle strade che si sviluppano a raggiera da piazza Nazionale. Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto,...

Un portale web e un apecar : ecco i nuovi strumenti per raccontare cosa accade a Napoli nel mondo del sociale : Un portale web e un apecar : ecco i nuovi strumenti per raccontare cosa accade in città nel mondo del sociale. Sono queste le nuove iniziative 'targate' Comune di Napoli " Assessorato alle Politiche Sociali per socializzare e raccontare in tempo reale tutte le iniziative rivolte a bambini, ...

Napoli - Ipe inaugura anno accademico Business School e nuovo College : Doppia inaugurazione per l'Ipe che sabato 26 gennaio, alle ore 11.00, presso l'Aula Magna del Collegio Universitario Monterone, celebra l'apertura dell'anno accademico della Business School 2018/2019 ...

Napoli - muore cadendo dal lampione mentre tenta di rubare cavi elettrici : Un uomo di 42 anni è morto cadendo da un lampione mentre tentava di rubare cavi di rame dalla linea elettrica a San Sebastiano al Vesuvio , Napoli, . È avvenuto lungo via Panoramica Fellapane, una ...

Terremoto avvertito a Napoli e Quarto : ecco cosa sta accadendo in queste ore ai Campi Flegrei [MAPPE] : 1/5 ...

Normale di Pisa - 287 accademici firmano appello unirsi alla Federico II di Napoli : “Proposta per crescita del meridione” : Duecentoottantasette accademici italiani e esteri hanno firmato un appello per chiedere che non venga fermato il progetto dell’allargamento della Scuola Normale di Pisa al Sud, con l’ingresso per tre anni nell’Università Federico II di Napoli su alcune discipline. Lo riferisce La Repubblica, che riporta come per i docenti qualificati non possa bastare l’intervento del sindaco di centrodestra di Pisa, e di un gruppo ...

Napoli-Bologna 3-2 - Serie A : Mertens salva gli azzurri allo scadere - doppietta di Milik : Il Napoli ha sconfitto il Bologna per 3-2 nel match valido per la 19^ giornata di Serie A. I partenopei si rialzano dopo la sconfitta contro l’Inter e si confermano al secondo posto in classifica, attardati di nove lunghezze dalla capolista Juventus e con cinque punti di margine nei confronti dell’Inter. I padroni di casa hanno seriamente rischiato di non vincere l’incontro, la doppietta di Milik è stata rimontata da Santander ...

Serie A - 17° turno : Napoli ok - Milan cade : 16.58 Albiol regala i tre punti al Napoli. Il Milan cade a S.Siro con la Fiorentina: decide Chiesa. Poker Samp ad Empoli, si scuote il Genoa: Atalanta affondata. LAZIO-CAGLIARI 3-1 EMPOLI-SAMPDORIA 2-4 GENOA-ATALANTA 3-1 Milan-FIORENTINA 0-1 Napoli-SPAL 1-0 SASSUOLO-TORINO 1-1 UDINESE-FROSINONE 1-1 CHIEVO INTER ore 18 PARMA-BOLOGNA ore 18 JUVENTUS-ROMA ore 20.30