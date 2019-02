Il calciatore con più gol nella storia? Non Pelè, ma Josef Bican

lanotiziasportiva

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Ogni appassionato lo sa: Edson Arantes do Nascimento, in arte, è ilche ha realizzato più gol di sempre. Persino più di mille. Per la precisione, 1281. Sono scolpitememoria collettiva le immagini del “millesimo gol” (un rigore segnato con la maglia del suo Santos) e quelle dell’ultimo, in una gara d’addio tra i New York Cosmos (dovefinì la carriera insieme ad altri grandi campioni come Beckenbauer e Chinaglia) e lo stesso Santos. Così come noi italiani ci ricordiamo bene le sue imprese con la Nazionale verdeoro del Brasile, in particolare dei Mondiali 1970 contro gli Azzurri.Tutto molto bello. Tuttavia, quando la leggenda si assomma ai fatti può accadere che le cose vengano sovradimensionate. Il valore di questo giocatore, infatti, è incommensurabile: al di là di quanto ha vinto e ha segnato, è stato il leader tecnico e ...