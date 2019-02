Europee | Di Maio presenta i 4 alleati e un Manifesto in 10 punti | “Vogliamo un’Ue più

Europee - Di Maio presenta gli alleati del M5s. Rottura coi gilet gialli : 'Non dialoghiamo coi violenti' : Dopo le rivelazioni di stampa il capo politico pentastellato prende le distanze da Christophe Chalencon

Europee - Di Maio presenta gli alleati : «Dialogo con i gilet gialli non violenti» L’ambasciatore francese rientra a Roma : Il leader M5S presenta il progetto con i partiti polacchi, croati, finlandesi e greci per formare un polo autonomo al parlamento Ue, contro Ppe, Pse e sovranisti. Per il programma ci sarà il voto online

Di Maio : «M5S in evoluzione. Presto voto online sulle alleanze con le liste civiche» Europee - conteranno la laurea e l'inglese : L'autocritica del vicepremier: «Ci sono problemi di fondo. Dobbiamo decidere se guardare alle liste civiche radicate sul territorio».

Europee - al via candidature online M5s. Da laurea a inglese - arriva sistema meriti. Di Maio sceglie capilista - rete li ratifica : Il Movimento 5 stelle ha aperto ufficialmente le candidature in rete per le europarlamentarie del M5s. Si potrà inoltrare la propria candidatura dalle 11 del 13 febbraio alle 12 del 25 febbraio. Quest’anno, per la prima volta, è stato poi istituito un “sistema meriti” che serve per rispondere ai tanti che da tempo chiedono maggiore selezione e scrematura sulle candidature. Il sistema studiato ha come obiettivo, si legge, ...

Capilista scelti da Di Maio e "meritocrazia" su curriculum e lingue per le candidature : il regolamento M5S per le Europee : Sarà Luigi Di Maio a scegliere i Capilista M5S nelle circoscrizioni plurinominali per le Europee 2019, ma la decisione dovrà essere ratificata dagli iscritti pentastellati con un voto su Rousseau. Lo prevede il regolamento per le Europee del Movimento 5 Stelle.Nel documento si legge infatti: "Il Capo Politico, sentito il Garante, provvede alla scelta dei candidati capolista nelle singole circoscrizioni plurinominali rispettando il ...

Tav - lo scontro tra Salvini e Di Maio blocca i cantieri fino alle Europee : Uno non ha i numeri in Parlamento e l'altro non ha la forza di imporsi se non mettendo a rischio il governo. Sulla Tav si consuma la paralisi perfetta. Un gioco di interdizione tra M5S e Lega che...

Di Maio : "Gilet gialli legittimo interlocutore per le Europee" : Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, è tornato sull’incontro con i gilet gialli che ha avuto conseguenze nei rapporti diplomatici con la Francia. Il leader del Movimento 5 Stelle, dopo i summit con Christophe Chalencon ha scatenato le ire del presidente francese Macron, che come prima conseguenza ha richiamato temporaneamente il proprio ambasciatore a Parigi. "Imbarazzo nel governo per l'incontro con i gilet gialli? No, credo che una ...

Europee 2019 : come funziona il Parlamento - e perché Di Maio corteggia i gilet gialli - : Le regole di Bruxelles impongono alleanze per contare in Europa. Quanto vale nelle urne il movimento che spaventa Macron