Catturato Francesco Strangio | si nascondeva in una mansarda con 8mila euro in contanti

'Ndrangheta - Catturato Francesco Strangio : era latitante da un anno : 'Ndrangheta , catturato Francesco Strangio : era latitante da un anno L’uomo, pluripregiudicato e ritenuto vicino alla cosca Strangio -Janchi di San Luca, è stato scovato a Rose (Cosenza). Definito “pericoloso”, deve scontare una condanna a 14 anni di reclusione per narcotraffico internazionale. Salvini: "Lo Stato c'è e non ...

È stato Catturato in provincia di Cosenza Francesco Strangio - ’ndranghetista latitante da un anno : Questa notte i carabinieri di Reggio Calabria e Cosenza h anno arre stato Francesco Strangio , un narcotrafficante legato alla ‘ndrangheta che era in fuga da un anno . I carabinieri h anno detto che Strangio è un pluripregiudicato affiliato alla cosca Strangio -Janchi di San

Catturato Francesco Strangio : era latitante - deve scontare 14 anni per narcotraffico : Il pluripregiudicato, ritenuto dagli inquirenti contiguo alla cosca Strangio -Janchi di San Luca, deve scontare 14 anni per...

Colpo alla ‘ndrangheta - Catturato il boss Francesco Strangio : era in una mansarda : Sul latitante catturato pendeva una condanna a 14 anni di reclusione per narcotraffico internazionale, Francesco Strangio, in fuga da circa un anno, si nascondeva infatti in una mansarda all’ultimo piano di un condominio del centro abitato nel piccolo centro cosentino di Rose. catturato con un blitz durante la notte.Continua a leggere