Ascolti tv | Che Dio ci aiuti 5 si conferma con oltre 5 milioni di telespettatori

Ascolti tv - vola "Che Dio ci aiuti" : Mediaset ancora ko : La fiction con Elena Sofia Ricci, in onda su Rai 1, conquista ancora una volta la prima serata del giovedì con il 22% di...

Ascolti Tv giovedì 14 febbraio : Che Dio ci aiuti 5 conquista la prima serata : Ascolti Tv giovedì 14 febbraio, prima serata: Che Dio ci aiuti 5 resta alta nella prima serata La prima serata di giovedì 14 febbraio viene conquistata dalla quinta puntata di Che Dio ci aiuti 5, che ha registrato il 23% di share, con 5.135.000 di telespettatori. La fiction, con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi, […] L'articolo Ascolti Tv giovedì 14 febbraio: Che Dio ci aiuti 5 conquista la prima serata proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Giovedì 14 febbraio 2019. Che Dio ci Aiuti vince con il 23%. L’Ora Legale al 14.1% - Zurigo-Napoli al 5.5% su TV8. Popolo Sovrano parte dal 2.7% : Che Dio ci Aiuti 5 - Columbu, Adriani, Montefiori e Chillemi Su Rai1 Che Dio ci Aiuti 5 ha conquistato 5.135.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 L’Ora Legale ha raccolto davanti al video 3.165.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Rai2 Popolo Sovrano ha interessato 521.000 spettatori pari al 2.7% di share. Su Italia 1 Survivor ha catturato l’attenzione di 968.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 The Founder ha raccolto ...

Ncc - gli autonoleggiatori si organizzano in un comitato : “Il governo Ascolti anche noi - non solamente la lobby dei tassisti” : “Vogliamo un incontro al ministero dei Trasporti, per sospendere l’entrata in vigore del decreto semplificazioni”. La richiesta viene dal comparto degli Ncc, riunitisi nel comitato Air (autonoleggiatori italiani riuniti), sulle barricate contro la nuova normativa introdotta dal governo. Dopo le accese proteste degli scorsi mesi, gli autonoleggiatori si organizzano per parlare a una voce. “Chiediamo una nuova disciplina ...

Se il calo di Ascolti cambia la notte degli Oscar : "oscurate" durante lo show 4 categorie tecniche : La 91esima notte degli Oscar che sarà trasmessa negli Stati Uniti il 24 febbraio, quest'anno subirà importanti modifiche alla messa in onda. Il calo del 20% di ascolti dell'ultima edizione ha ...

Ascolti tv : «Il Commissario Montalbano» meglio (anche) del Baglioni Bis : Montalbano compie 20 anniMontalbano compie 20 anniMontalbano compie 20 anniMontalbano compie 20 anniMontalbano compie 20 anniMontalbano compie 20 anniMontalbano compie 20 anniMontalbano compie 20 anniMontalbano compie 20 anniMontalbano compie 20 anniUn calo minuscolo, nell’ordine dello «zero virgola». Il Commissario Montalbano, in barba al logorio cui vent’anni di messa in onda avrebbero potuto costringerlo, è riuscito laddove Sanremo ha ...

Nuovo record gli Ascolti di Montalbano - l’11 febbraio anche Salvini guarda la puntata sui migranti : è polemica social : Gli ascolti di Montalbano segnano un Nuovo record. Il primo episodio, andato in onda su Rai1 l'11 febbraio, che inaugura la tredicesima stagione ha conquistato ben 11.108.000 di spettatori, portando lo share al 44,9%. Le stime superano di gran lunga quelle della passata stagione e confermano il successo di un personaggio instancabile, portato egregiamente in scena da Luca Zingaretti. Il merito va soprattutto ad Andrea Camilleri, il "sommo" di ...

Che tempo che fa - Sanremo effetto bomba : Fabio Fazio mai così in alto negli Ascolti in stagione : Il record ascolti della domenica sera lo ha fatto Fabio Fazio con Che tempo che fa: la trasmissione di Rai1 ha registrato la share più alta con il 18.5% e i 4.764.000 di spettatori raggiunti. Ad aprire la puntata è stato il vincitore della 69esima edizione di Sanremo Mahmood e poi, a seguire, altri

Isola dei Famosi - dramma a Mediaset : Ascolti a picco anche contro l'avversario "morbido" - terremoto in arrivo : Crollo inarrestabile per gli ascolti de L’Isola dei Famosi. La quarta puntata del reality show di Alessia Marcuzzi ha raggiunto solo 2.399.000 telespettatori, per una share del 13,8%. Che tempo che fa di Fabio Fazio ha stracciato l’Isola portando in casa Rai gli ascolti più alti con il 18.5% di shar

Ascolti tv - Che tempo che fa sfiora i 5 milioni di telespettatori : Ascolti tv, prime time Ancora una soddisfazione per Fabio Fazio che affossa la concorrenza di Canale 5 e dell’Isola dei famosi condotta da Alessia Marcuzzi facendo segnare il doppio degli spettatori. Con 4.764.000 telespettatori e il 18,50% di share Che tempo Che Fa consegna a Rai1 la vittoria degli Ascolti della prima serata. Canale 5 con L’Isola dei Famosi ha totalizzato 2.399.000 telespettatori e uno share del 13,75%. Terzo ...