Arrestato nel cosentino il latitante della ndrangheta Francesco Strangio | deve scontare

A Palermo rapinava giovani donne nel portone di casa - Arrestato : L'articolo A Palermo rapinava giovani donne nel portone di casa, arrestato proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Appalti truccati nel Siracusano : Arrestato il sindaco di Melilli : Palermo, 13 feb., askanews, - Un giro d'Appalti truccati nel Comune di Melilli, in provincia di Siracusa, e affidamento di servizi e lavori da parte degli uffici comunali a imprenditori compiacenti è ...

Ditte "amiche" per gli appalti delle feste di Natale - Arrestato sindaco nel Casertano : Tentativo di induzione indebita: questa l'accusa nei confronti del sindaco di Sparanise (Caserta) Salvatore Martello

Padova. Ucciso a coltellate nel sonno e bruciato : Arrestato il coinquilino : In manette Sanjay Budhwar, 36 anni: è accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Era ospitato dalla vittima, il 40enne Hoshiar Singh. I carabinieri avrebbero anche recuperato l'arma del delitto, un coltello da cucina.Continua a leggere

Milano. Controllo nella zona di via Adriano e via Padova : Arrestato Massimo Ciavarella : Cocaina di elevata qualità e quantità è stata sequestrata dagli agenti del commissariato di polizia Villa San Giovanni in un

Sposo violenta una cameriera minorenne al ricevimento : Arrestato nel giorno delle nozze : Ci sono feste di nozze perfette e quelle che, purtroppo, non riescono benissimo. Quella di Matthew Aimers e della neomoglie è una di queste. Dopo aver dichiarato il suo amore eterno alla sposa, infatti, durante la cerimonia al ristorante, l’uomo si è lasciato andare un po’ troppo. Il giovane neoSposo si è fatto arrestare durante il ricevimento dopo aver, in rapida sequenza, abusato sessualmente di una cameriera minorenne, scatenato ...

'Hai una cartina?' e la violenta : Arrestato 38enne nel cuore della movida di Napoli : Un 38enne napoletano è stato arrestato per aver palpeggiato e importunato una ragazza nel cuore del centro storico di Napoli. L'episodio, avvenuto la notte a cavallo tra domenica e lunedì, su via ...

Rapper 21 Savage Arrestato nel giorno del Super Bowl per soggiorno illegale : È finito in manette ad Atlanta, dove era in programma la finale del Super Bowl, il Rapper britannico 21 Savage. Il motivo dell’arresto sarebbe il soggiorno illegale dell’artista nel Paese per più di un decennio. Il Rapper aveva partecipato negli ultimi giorni agli eventi che anticipavano la finale, esibendosi al SuperBowl Music Fest lo scorso giovedì. Chi è 21 Savage La sua musica è fortemente autobiografica, con particolare enfasi ...

Capua - ex sindaco Arrestato per concorso esterno : nel suo studio presunto boss picchiò candidato a elezioni comunali : concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Questa l’accusa contestata a Carmine Antropoli, ex sindaco di Capua (dal 2006 al 2016). Antropoli, chirurgo e direttore di Chirurgia Generale 3 all’ospedale Cardarelli di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri. I militari hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare anche a Francesco Zagaria, imprenditore di Casapesenna, per associazione di tipo mafioso, duplice ...

Bologna - Arrestato colonnello della GdF : “Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione” : Indagato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione all'interno del suo appartamento, Alessio Costagliola è stato sospeso dal servizio. Il generale: "Un'indagine nostra, ancora in corso"Continua a leggere

Droga e bomba carta in giardino - Arrestato incensurato nel napoletano : Napoli, 3 feb. , AdnKronos, - Una bomba carta e Droga nel giardino di un'abitazione. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della stazione di Pompei che hanno arrestato per detenzione di ...

Droga e bomba carta nel giardino - Arrestato 28enne insospettabile : I carabinieri della stazione di Pompei hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fine di spaccio e per detenzione illegale di materiale esplosivo Antonio De Caro, un 28enne incensurato. La ...

Donna uccisa nel bresciano - Arrestato marito in Tunisia : "Sono molto contenta, finalmente e' in carcere. Ci speravo davvero tanto". Probabilmente non pensava pero' che potesse concretizzarsi davvero l'arresto dell'assassino di sua figlia. "E' la fine di un incubo" dice oggi Giuseppina Ghilardi, la mamma di Daniela Bani ammazzata a coltellate nel settembre del 2014 dal marito tunisino Mootaz Chaambi, da cui aveva anche avuto due figli, scappato in patria il giorno stesso del delitto. E' stato arrestato ...