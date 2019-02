Alessandra Amoroso risponde alle polemiche e va a C’è Posta Per Te

Alessandra Amoroso tra gli ospiti di C’è posta per te del 16 febbraio in onda dopo la pausa Sanremo : Archiviata la pausa sanremese, sono annunciati gli ospiti di C'è posta per te del 16 febbraio con Alessandra Amoroso tra i nomi di coloro che saranno protagonisti delle sorprese messe in atto dalla redazione del programma storicamente condotto da Maria De Filippi. L'artista di Galatina, reduce dall'ospitata al Festival di Sanremo, sarà quindi chiamata a essere parte della sorpresa di uno dei partecipanti al programma, com'è spesso accaduto ...

Amici - la confessione di Alessandra Amoroso : "Ecco perché non volevo andare a Sanremo" : Alessandra Amoroso, ospite di Radio 2, parla di matrimonio, carriera e Sanremo. L'ex star di Amici di Maria De Filippi dice che quest'anno non si sposa. Sulla partecipazione al Festival come super ospite, Alessandra spiega quali sono state le sue resistenze: "C'è sempre qualcuno che deve dire la sua

Alessandra Amoroso : "Non mi sposerò quest'anno. Mi sento donna quando faccio le pulizie!" : Dopo aver preso parte alla 69esima edizione del Festival di Sanremo in qualità di super-ospite, per festeggiare i suoi primi dieci anni di carriera, Alessandra Amoroso, nel giorno della festa di San Valentino, è stata la protagonista dell'Alessandra Amoroso Day a Rai Radio 2.La cantante salentina, per la precisione, ha tenuto un concerto per Radio 2 Live ed è stata intervistata durante i programmi radiofonici Radio 2 Social Club e La ...

Amici - Alessandra Celentano inchiodata da Timor Steffens : 'Dai - confessa' - un clamoroso complotto? : Ad Amici 18 di Maria De Filippi è di nuovo scontro : 'Lei dovrebbe dire semplicemente che non le piace la breakdance . Però in Italia non devono pensare che il classico sia meglio della break '. ...

C'è posta per te del 16 febbraio : ospiti Alessandra Amoroso - Pio e Amedeo e Balotelli : Sabato 16 febbraio andrà in onda su Canale 5 in prima serata una nuova puntata di C'è posta per te, il people show di Maria De Filippi che in questa stagione sta battendo tutti i record di ascolto, raccogliendo in ogni puntata più di cinque milioni di telespettatori. Al centro della trasmissione, come di consueto, storie di gente comune pronte a chiedere aiuto alla trasmissione per ricongiungersi ad una persona cara o per realizzare un sogno, ...

Alessandra Amoroso - live il 14 febbraio a Radio 2 : Il 14 febbraio a Rai Radio2 si riparte con le giornate dedicate ai grandi artisti della musica italiana. Dopo altre grandi donne della musica come il Raffaella Carrà Day ed Elisa Day è in arrivo ...

Alessandra Amoroso - la dedica del fidanzato Stefano Settepani per Sanremo 2019 : Alessandra Amoroso, che è stata ospite della terza serata del Festival di Sanremo, ha potuto godere del sostegno di un supporter d’eccezione: il fidanzato Stefano Settepani che per l’occasione si è aperto un profilo Instagram e ha voluto condividere una dolcissima foto e una didascalia semplice ma eloquente: “La mia prima foto. In bocca al lupo amore mio”. Settepani e la Amoroso, che si sono conosciuti sul set di Amici ...

Sanremo : i social bocciano il look di Alessandra Amoroso : Il Festival di Sanremo non riguarda solo la kermesse canora, ma è un agglomerato di cose. I riflettori della stampa e dei tanti telespettatori non si soffermano solamente sulle canzoni in gara, ma anche sui look esibiti. Questa volta a finire nel mirino dei social è Alessandra Amoroso, ma senza tralasciare ancora una volta le scelte di Patty Pravo. Entrambe le artiste sono state le più commentate dal popolo del web, ma la satira ha tirato in ...