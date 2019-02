Troye Sivan | siate il gender che volete

gqitalia

: RT @italianarmyfam_: Questi sono ben 9 artisti che hanno affermato di voler collaborare con i @BTS_twt • Shawn Mendes • Tinashe • Maluma… - parkalice2402 : RT @italianarmyfam_: Questi sono ben 9 artisti che hanno affermato di voler collaborare con i @BTS_twt • Shawn Mendes • Tinashe • Maluma… - Gabriel52510858 : RT @italianarmyfam_: Questi sono ben 9 artisti che hanno affermato di voler collaborare con i @BTS_twt • Shawn Mendes • Tinashe • Maluma… - BtsLove28712178 : RT @italianarmyfam_: Questi sono ben 9 artisti che hanno affermato di voler collaborare con i @BTS_twt • Shawn Mendes • Tinashe • Maluma… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) 76th Annual Golden Globe Awards - Arrivalse la sorella Sage al 76° Golden Globe Awards.era candidato per "Revelation", dalla colonna sonora del film "Boy Erased"Daniele VenturelliLa differenza abissale è trae le generazioni precedenti di popstar dagli orientamenti sessuali noti, George Michael per citarne solo uno, ma che non si sono mai sentiti liberi come lui di usare tranquillamente il pronome he per indicare il proprio oggetto del desiderio. «Non so se l’omosessualità sia diventata mainstream, c’è stato in effetti chi mi ha chiesto se fare coming out non sia una specie di strategia di marketing... Quello che vedo è che le cose stanno cambiando, ed è un processo veloce; se penso anche solo a cinque anni fa, ci sono molti più artisti queer in circolazione. Si parlava di viaggi: ecco, mi piacerebbe poter andare avanti di altri cinque ...