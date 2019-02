Palermo | la proprietà inglese annuncia la cessione del club

Caso Palermo - Emanuele Facile : “proprietà vuole disimpegnarsi” : “Il punto fermo e’ che la proprieta’ attuale ha tutto l’interesse a disimpegnarsi”. Sono le dichiarazione rilasciata ai microfoni di Trm Emanuele Facile, amministratore delegato del Palermo ha dato importanti indicazioni sul futuro del club, è una situazione caldissima, i rosanero rischiano anche punti di penalizzazione in relazione ai mancati pagamenti. “Darei per certo o quasi – dice ...

Palermo - l’ad Facile : “La proprietà vuole lasciare. Stipendi? Pagamenti quasi certi” : “Il punto fermo è che la proprietà attuale ha tutto l’interesse a disimpegnarsi”. Con questa dichiarazione rilasciata ai microfoni di Trm Emanuele Facile, amministratore delegato del Palermo, annuncia che il club rosanero è in vendita. Nemmeno due mesi dopo avere annunciato l’acquisto del club, gli inglesi mollano tutto “I legali di Zamparini ostacolano le trattative? […] L'articolo Palermo, l’ad Facile: ...

Calcio - caos Palermo : club in bilico tra il fallimento e una nuova proprietà : Proprio questa mattina è stata depositata un'interrogazione parlamentare 'per accendere i riflettori della politica su una situazione che a Palermo potrebbe precipitare nel giro di pochissimo tempo e ...

Cessione Palermo - la nuova proprietà : “pronta la documentazione integrativa” : “Sono state fornite, nei tempi previsti, alla Lega B la documentazione richiesta dei soci di riferimento e degli amministratori, nonche’ le lettere di buon standing finanziario dei soci di riferimento. La Lega B ha richiesto della documentazione integrativa che e’ in fase di produzione”. E’ l’importante precisazione della nuova proprietà inglese del Palermo, la Sport Capital Group Plc, gli ispettori ...

Serie B - Palermo : in città gli esponenti della nuova proprietà : Nel riserbo più assoluto gli esponenti della nuova società del Palermo muovono i primi passi. Questa mattina sono arrivati in città gli inglesi Clive Richardson e il nuovo consulente Dean Holdsworth (che ha preso il posto di David Platt). I due sono stati presso la sede del club allo stadio Renzo Barbera e sono stati raggiunti dal direttore sportivo Rino Foschi e i suoi collaboratori Corti e Marin. Bocche più che cucite anche al termine ...

Palermo - la nuova proprietà esclude Zamparini e Platt : La Global futures sports & entertainment limited (Gfse Ltd), fresca proprietaria del Palermo, ha comunicato che l’ex presidente Zamparini non avrà un ruolo di consulenza nel nuovo assetto societario e che non ci sarà spazio neanche per David Platt, il cui compito si è esaurito. “Zamparini – si legge sulla nota in inglese – non sarà a nessun titolo coinvolto nella gestione del club e i commenti sulla squadra ...

Palermo calcio : Clive Richardson è il nuovo proprietario del club : Sta per iniziare una nuova era per il Palermo calcio. Infatti, proprio in queste ultime ore, è stato annunciato che Clive Richardson sarà il nuovo patron del club siciliano, alla guida di una cordata che avrebbe rilevato il club dall'ormai ex presidente Maurizio Zamparini. Clive Richardson è un imprenditore britannico che negli ultimi anni si è distinto per aver collaborato con numerose aziende inglesi (e non solo) avviando delle interessanti ...

Global Future Sports - affari da 500 milioni di sterline ecco la nuova proprietà Palermo Calcio : Palermo Calcio, finalmente si conosce il nome della nuova proprietà Global Future Sports È la società britannica Futures Sports & Entertaiment l’acquirente del Palermo Calcio. Lo ha annunciato il ceo della società, Clive Richardson, a Pop Economy, piattaforma multicanale del gruppo Alma Media. “Rappresentiamo un gruppo di investitori di tutta la Gran Bretagna, ma crediamo che nel futuro ci siano ulteriori opportunità per altri investitori ...