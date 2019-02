Mahmood rivela | “Sono fidanzato”

dilei

(Di giovedì 14 febbraio 2019)parla per la prima volta della sua vita privata e svela di essere fidanzato.Il vincitore di Sanremo ha finalmente risposto alla domanda che tantissimi fan si facevano ormai da giorni: il cuore del cantante appartiene a qualcuno? La risposta, come ha svelato lui stesso, è sì. L’ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata a Chi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha cercato si svelare l’anima segreta di, pubblicando anche delle foto in cui il rapper appare in costume, sfoggiando un fisico scolpito.“Sono fidanzato. Ma non aggiungo altro” ha chiarito il cantante, rifiutandosi di svelare qualche dettaglio in più sulla sua vita privata. Non è chiaro chi sia la persona che da tempo è accanto a. Su Instagram e Facebook infatti il cantante non pubblica foto private e si limita a raccontare i successi artistici.Nel ...