Lazio | doppio infortunio per Luis Alberto e Parolo | la situazione

Fed Cup – Punto della consoLazione per l’Italia : Errani e Trevisan vincono il doppio : Nonostante il ko contro la Svizzera, per l’Italia c’è un piccolo motivo per sorridere: Sara Errani ritorna alla vittoria, nel doppio, insieme a Martina Trevisan Netto ko per l’Italia nella sfida del World Group II contro la Svizzera. Azzurre ‘tradite’ dai singolari con la doppia sonfitta della Giorgi e il ko nella gara inaugurale di Sara Errani. Proprio dalla tennista romagnola però arriva l’unico segnale positivo che permette di abbozzare ...