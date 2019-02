' Il mio governo non cadrà' | così il premier Conte

Pil - Landini : “Le stime del governo non sono raggiungibili. La manovra è stata miope e recessiva - così non funziona” : “È chiaro che le previsioni del governo” sulla crescita del Pil all’1% “non sono raggiungibili”, ma addirittura “c’è il rischio concreto, stando ai numeri, di una nuova manovra”. Lo ha detto il segrerario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso di un incontro alla stampa estera, sottolineando che “i numeri non tornano proprio” e ricordando che il giudizio della Cgil sulla legge ...

Giovanni Malagò : “Il mio sogno? Vedere le Olimpiadi estive a Roma. Spero in Milano-Cortina - dialogo col Governo” : Giovanni Malagò ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Il Presidente del Coni si è soffermato sulla riforma dello sport prevista dal Governo: “Sono poco filosofo e molto pragmatico. Oggi siamo in una fase di grandissimo dialogo ma allora era giusto esprimere le contrarietà, così come oggi è giusto parlare. Ho molto apprezzato Giorgetti quando ripete che non può esserci un governo che non dialoghi col Coni e viceversa. ...

Conte : “Su Regeni impegno mio e del governo”. Ma la maggioranza è spaccata sulla linea da seguire : Tre anni sono passati, ma c’è ancora molto da fare. Il terzo anniversario della morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano ucciso in Egitto, si apre con un tweet della mamma, Paola Deffendi: «25 gennaio 2019... Oggi e sempre, il giallo! Non molliamo, caro Giulio. Truth for Giulio Regeni». In una foto, allegata al post, l’immagine di al...

Burkina Faso - il papà di Luca : 'mio figlio rapito'. Paese nel caos - si dimette il governo : 'O è stato rapito o inghiottito da un gorgo dove non si trova più niente': lo ha detto al Mattino di Padova Nunzio Tacchetto, padre di Luca, l'architetto di Vigonza , Padova, di cui non si hanno più ...

Sui migranti è scontro nel governo. Conte : “C’è limite al rigore”. Salvini : “Mai col mio consenso” : Arrivata al diciottesimo giorno, l’odissea dei 49 migranti bloccati a bordo delle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye al largo di Malta fa deflagrare lo scontro all’interno del governo e porta alla luce tutte le contraddizioni dell’esecutivo gialloverde tenute faticosamente sottotraccia in questi mesi. «Accogliamo donne e bambini, c’è un limite ad o...

Carige - il governo vara il decreto Tutela risparmio : “Garanzia statale sui bond e possibile ricapitalizzazione pubblica” : Il governo si muove per risolvere la questione di Banca Carige. E con un decreto approvato durante un Consiglio dei ministri convocato appositamente e durato appena dieci minuti, l’esecutivo Conte ha stabilito di fornire una garanzia statale per i bond emessi dall’istituto bancario, commissariato dalla Banca centrale europea dopo il mancato aumento di capitale da parte dell’azionista di maggioranza. Il decreto Tutela risparmio ...

Pensioni - il mio grazie di cuore al governo del cambiamento : di Maurizio Contigiani Un grazie di cuore da noi che abbiamo 63-64-65 e 66 anni, un grazie di cuore da parte nostra a questo governo del cambiamento che finalmente sembrava ricordarsi dei nati tra il ’52 e il ’55, i più violentati dalla Legge Fornero, proprio da noi che non beneficeremo di quella fantastica “quota cento”, che viene sbandierata a destra e a manca come lo strumento principe della manovra per scardinare le ...

Spagna : Sanchez - con mio governo arrivata politica migratoria : ... e una diminuzione del 50% delle richieste di asilo, Sanchez ha assicurato che "con questo governo non arriva l'immigrazione, ma la politica migratoria". Il premier socialista ha evidenziato che i ...

'Gilet gialli' - camionista investe e uccide manifestante. Il governo : 'Fermatevi!' : Roma - Un manifestante di 23 anni dei 'Gilet gialli' è morto dopo essere stato investito da un camion nel sud della Francia. Lo ha riferito il procuratore di Avignone, Caroline Armand. L'incidente è ...