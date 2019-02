Bagarre alla Camera | il Pd tira fascicoli a Fico e lascia l’aula

ilfogliettone

: Referendum, bagarre alla Camera. Fico saluta il Pd che lascia l'Aula e poi si scusa - eziomauro : Referendum, bagarre alla Camera. Fico saluta il Pd che lascia l'Aula e poi si scusa - repubblica : Referendum, bagarre alla Camera: il Pd lascia l'Aula. Fico critica poi si scusa: 'Mi sono lasciato andare' [news ag… - SkyTG24 : La bagarre alla #Camera: il #PD lascia l’aula, #Fico dice “arrivederci” e poi si scusa. Ora nel TG delle 18. -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Duro scontro in aulatra il Pd e il presidente Roberto. Durante l'esame della legge costituzionale sul referendum propositivo, è salita la tensione quando il deputato M5s Giuseppe D'Ambrosio ha mimato il gesto delle manette verso il deputato del Pd Gennaro Migliore.A quel punto il Pd, prima con Enrico Borghi, poi con Emanuele Fiano, ha chiesto di espellere il deputato pentastellato minacciando, in caso contrario, di abbandonare l'aula. Il presidenteè intervenuto: "E' stato fatto un richiamo formale, in questo momento oltre non vado, poi vedremo con il collegio dei questori". Una risposta che non ha soddisfatto i deputati dem che se ne sono andati salutando con la manoe lanciandogli addosso istampati della seduta. "Questo non lo accetto", ha detto il presidente della, "sospendendo l'aula". Poi, l'ha riaperta per qualche minuto e si è ...