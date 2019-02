L’esposizione al Ddt aumenta il rischio di tumore del seno

meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 febbraio 2019) Le donne che sono state esposte al Ddt durante l’infanzia hanno unmaggiore di contrarre ildele l’esposizione a questa sostanza può manifestare i suoi effetti anche a distanza di 40 anni.Lo indica la ricerca pubblicata sul Journal of the National Cancer Institute e condotta negli Stati Uniti da Mary Beth Terry, docente di Epidemiologia e salute ambientale della Mailman School of Public Health presso la Columbia University.La ricerca ha coinvolto quasi 16 mila donne seguite per una media di ben 60 anni. Il Ddt è stato uno dei primi insetticidi, molto utilizzato soprattutto nelle aree con un’alta incidenza di malaria, e proibito nel corso degli anni ’70 in molti Paesi, tra cui l’Italia.Gli esperti hanno studiato il vasto campione di donne raccogliendo informazioni sulla loro prima eventuale esposizione alla sostanza chimica e ...