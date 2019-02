F1 | team Racing Point svela partner con SportPesa e livrea rosa-blu

F1 - presentata la livrea della Racing Point a Toronto : il nuovo team si svela con il rosa in evidenza : E sono tre. Dopo che Mercedes e Red Bull si sono rivelate, tocca alla Racing Point alzare i veli sulla monoposto targata 2019. La scuderia, che ha preso il posto della Force India nel roster dei team del Circus del Mondiale di F1 2019, ha optato per una location particolare, ovvero il Canadian International AutoShow di Toronto. Una scelta non casuale visto che il principale fautore di questo cambio di rotta societario è il magnate canadese ...

Moto2 - Sky Racing team VR46 : debutto ok per Marini e Bulega a Jerez : Jerez DE LA FRONTERA - Chiusa la due giorni di test a Jerez per lo Sky Racing Team VR46. In Moto2, Luca Marini e Nicolò Bulega hanno tenuto il passo dei migliori. Sensazioni positive - spiegano dal ...

Moto2 - Presentata a Milano la nuova livrea del MV Agusta Forward Racing team : Sono intervenuti poi i due piloti, Stefano Manzi e Dominique Aegerter , a cui Cuzari e Castiglioni hanno affidato l'onere di riportare al vertice del campionato del mondo la MV Agusta . Milena ...

Crash team Racing : Nitro-Fueled – Nuovo video gameplay : Se dovessimo parlare di uno dei giochi che vanta da sempre la sua contemporaneità, potremmo benissimo riferirci all’intramontabile CTR. Il remake di Crash Team Racing: Nitro-Fueled ritorna con un Nuovo video trailer, rilasciato da Activision, che mostra un gameplay ricco di competizione. Stavolta sviluppato da Beenox e non da Naughty Dog come il titolo rilasciato nel 1999. Tra classicità e innovazione rivedremo, naturalmente sotto un aspetto ...

Crash team Racing Nitro-Fueled protagonista di un nuovo trailer gameplay e di un video confronto con l'originale per PS1 : Dopo l'ottimo lavoro svolto su Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy e Spyro: Reignited Trilogy, Activision sta continuando a puntare sul fattore nostalgia con un altro progetto davvero molto richiesto dai fan.Stiamo ovviamente parlando del ritorno di Crash Team Racing, un ritorno che avverrà il 21 giugno con l'atteso Crash Team Racing Nitro-Fueled che in questo caso si mostra in due nuovi video davvero molto interessanti. Si parte con un trailer ...

Crash team Racing Nitro-Fueled : rilasciato un nuovo trailer del titolo : Nella giornata di oggi, Activision ha rilasciato un nuovo entusiasmante trailer di Crash Team Racing Nitro-Fueled, remake del classico per PlayStation sviluppato da Naughty Dog, rilasciato sul mercato nel 1999. L'idea di un remake di questo gioco nasce dal successo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, rivisitazione dei primi tre capitoli della serie che ha come protagonista Crash Bandicoot, attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e ...

Crash team Racing verso il remake : grafica su PS4 e PS1 a confronto in questo video : Crash Team Racing sta per tornare ancora una volta nell'universo videoludico. Esattamente 20 anni dopo la sua primissima apparizione sul mercato. Era infatti il 1999 quando il titolo di corse arcade debuttò sulla prima console PlayStation, sfidando a muso duro - e motori rombanti! - lo strapotere della serie Mario Kart. Ora, come già accaduto per la trilogia di Crash Bandicoot, anche il Racing game di Naughty Dog è protagonista di un remake - o ...

Superbike - presentato il team Aruba Racing -Ducati che prenderà parte al campionato 2019 [GALLERY] : presentato al Global Cloud Data Center il team Aruba.it Racing – Ducati per il campionato Mondiale Superbike 2019. Inizia una nuova era per Ducati con il debutto iridato della Panigale V4 R Nella cornice futuristica del Global Cloud Data Center di Aruba a Ponte San Pietro (BG), è stato presentato oggi il team Aruba.it Racing – Ducati che prenderà parte al campionato Mondiale Superbike 2019. Sono due le grandi novità per la ...

MotoGp – Un abbraccio virtuale ed uno speciale in bocca al lupo : il messaggio di Valentino Rossi per i ragazzi dello Sky Racing team : L’in bocca al lupo di Valentino Rossi allo Sky Racing Team: il videomessaggio del Dottore per i suoi giovani piloti Sta stagione 2019 a due ruote si avvicina sempre più: il 10 marzo i piloti di tutte le categorie saranno in campo per il primo Gp dell’anno, in Qatar. In attesa dell’esordio stagionale tutti gli appassionati stanno vivendo le prime emozioni con le presentazioni dei Team e, a breve, assisteranno ai primi test ...

Sky Racing team VR46 - Valentino Rossi : 'Ci divertiremo ancora' : Sky Racing Team VR46 2019 Valentino Rossi non era presente fisicamente alla presentazione dello Sky Racing Team VR46 2019, ma il nove volte Campione del Mondo non ha voluto far mancare il suo appoggio al Team e ai piloti, che per la pRossima stagione saranno Dennis Foggia e Celestino Vietti per la Moto3 e Luca Marini e Nicolò Bulega per la Moto2. ...

Moto2 - Sky Racing team VR46 - Marini : 'Sono pronto a tornare in sella' : ... fiducioso del fatto che la nuova cilindrata si adatta particolarmente alle sue caratteristiche: 'Esordire in Moto2 con il Team Campione del Mondo è un'opportunità unica. Ho debuttato con lo Sky ...

Dainese e AGV partner Sky Racing team VR46 : Dainese e AGV saranno per la sesta stagione consecutiva Official Safety partner dello Sky Racing Team VR46. Il Motomondiale 2019, che prenderà il via in Qatar il 10 marzo, vedrà schierati con i colori del Team i piloti Luca Marini, Nicolò Bulega, Dennis Foggia e Celestino Vietti Ramus. Dainese e AGV rinnovano la loro missione […] L'articolo Dainese e AGV partner Sky Racing Team VR46 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Tempo di nuove sfide nella stagione 2019 Sky Racing team VR46 : Si svelano le nuove moto stagione 2019 dello Sky Racing Team VR46Video del nostro inviato a Milano - Simone Rossi @ Digital-News.itSky Italia, 1 Febbraio 2019 <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;" src="https://www.digital-news.it/files-admin/Simone/2019/02/1549032279-skyRacingTeamVR46.jpg" alt="Tempo di nuove sfide nella stagione 2019 Sky Racing...

Moto – Lo Sky Racing team si presenta : tante novità e una gran voglia di dare battaglia : Sky Racing Team VR46: Dennis Foggia, Celestino Vietti, Luca Marini e Nicolò Bulega hanno presentato oggi le loro Moto Si è tenuta oggi a Milano la presentazione dello Sky Racing Team VR46: Dennis Foggia, Celestino Vietti, Luca Marini e Nicolò Bulega hanno tolto i veli alle Moto che guideranno sui circuiti di tutto il mondo nella stagione 2019 di Moto2 e Moto3. Una grafica nuova, bellissima e moderna, per le livree del 2019: un look total ...