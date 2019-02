Milan | Piatek-Paquetà come Schevchenko e Kakà E San Siro torna a sognare

VIDEO Milan-Cagliari 3-0 - Highlights e sintesi. Piatek e Paquetà fanno la differenza - Donnarumma para tutto : Il Milan ha sconfitto il Cagliari per 3-0 nel match valido per la 23^ giornata di Serie A e si è ripreso il quarto posto in classifica con un punto di vantaggio su Atalanta, Roma e Lazio. I rossoneri sono stati perfetti a San Siro: risultato sbloccato al 13′ grazie a un autogol di Ceppitelli, nel cuore del primo tempo arriva il raddoppio di Paquetà e poi nel finale ci pensa Piatek che risolve un’azione confusa. Di seguito il VIDEO ...

Gazzetta Milan-Cagliari - le pagelle : Piatek incontenibile - gioia Paquetá : NEWS MILAN Voti altissimi per il Milan dopo la vittoria sul Cagliari, e senza nessun bocciato questa volta. La Gazzetta dello Sport premia in particolare Krzysztof Piatek , ancora una volta protagonista e migliore in campo per il Diavolo . >> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan , CLICCA QUI << Voto 7.5 ...

Milan - Krzysztof Piatek non accetta il soprannome RoboCop : “sono il pistolero” : Milan, Krzysztof Piatek ha segnato una rete importante contro il Cagliari e nel post partita ha chiarito la questione soprannome Krzysztof Piatek ha timbrato il cartellino anche oggi, nella vittoria del suo Milan per 3-0 contro il Cagliari. Il calciatore polacco, nel post partita, ha parlato ai microfoni di Skysport del suo momento ed anche del soprannome che gli ha dato Gattuso: “Nel campionato polacco è un po’ più semplice segnare, ma ho ...

Il Milan di Piatek e Paqueta - Cagliari ko a San Siro : 3-0. Un ruggito da quarto posto : Archiviato Sanremo, lo show si trasferisce a San Siro dove va in scena il Festival rossonero. Il Milan cala il tris al Cagliari e si riprende il quarto posto in classifica scavalcando le rivali. La sfortunata autorete di Ceppitelli, il primo gol in Serie A di Paquetà e il solito sigillo di Piatek re

Il Milan cancella il Cagliari 3-0 con Paquetá e Piatek Il Diavolo torna quarto Foto Cr7 esulta come Dybala : foto : I rossoneri vincono a San Siro, centrano il sesto risultato utile consecutivo e scavalcano in un colpo solo le due romane e l’Atalanta. Il brasiliano dedica il gol ai morti del Flamengo

Juve spietata : 3-0 al Sassuolo Cr7 esulta come Dybala Foto Classifica| Milan-Cagliari in diretta : 3-0 - segna Piatek : Dopo il rocambolesco pareggio con il Parma la squadra di Allegri riparte e, approfittando della frenata dei diretti rivali, riallunga in classifica

Piatek ha stregato i tifosi del Milan : Paulina ha fatto lo stesso con l'attaccante rossonero : Sono bastati pochi minuti a Krzysztof Piatek per fare breccia nel cuore dei tifosi del Milan. 'Il pistolero', vista la sua esultanza ogniqualvolta realizza una rete, ha già segnato tre gol in tre ...

Milan - altra missione per Piatek : a caccia della tredicesima preda : Come un cacciatore di taglie. Piatek è pronto a colpire la sua ennesima preda, ovvero il Cagliari di Maran. La Gazzetta dello sport i n edicola ricorda l'impatto devastante avuto da Piatek in rossonero: una doppietta contro il Napoli che ha portato il Milan in semifinale di coppa Italia, il gol dell'Olimpico alla Roma. Nel ...