Kingdom Hearts 3 si gioca al meglio a 60fps | ma quale console gli si avvicina di più?

Kingdom Hearts 3 debutta al primo posto nella classifica software italiana : L'uscita di Kingdom Hearts 3 era sicuramente tra le più attese dai giocatori e, ora, a pochi giorni dal lancio, ecco che il nuovo capitolo della saga si trova subito in testa nella classifica software italiana.Il podio di questa settimana, viene completato dall'apprezzatissimo remake di Resident Evil 2 e dal "solito" FIFA 19.Qui sotto, potete leggere nel dettaglio tutte le classifiche relative alla week 5 del 2019.Read more…

Kingdom Hearts III celebra il lancio nel mondo con gli Emoji : Square Enix e Disney hanno pubblicato “A Look At KINGDOM HEARTS III | As Told By Emoji by Disney”, un nuovo episodio di As Told By Emoji che festeggia l’uscita in tutto il mondo di KINGDOM HEARTS III, il nuovo capitolo dell’amata serie di GdR d’azione, tramite un riassunto degli inizi di questa fantastica avventura. KINGDOM HEARTS III in versione Emoji KINGDOM HEARTS III accompagna i giocatori in una meravigliosa ...

Kingdom Hearts 3 – Un originale trailer attraverso Emoji! : Se pensavate che Square Enix e Disney avessero mostrato al pubblico un’eccessiva quantità di materiale su Kingdom Heart 3 attraverso trailer, gameplay e quant’altro… sappiate che non è ancora finita! Ma dobbiamo ammettere che quest’ultimo video, firmato Disney, può essere apprezzato per la sua originalità e simpatia. Ripercorreremo, con il solo utilizzo di Emoji, l’entusiasmante viaggio di Sora, Paperino e Pippo. Il tutto, avviene servendosi ...

Kingdom Hearts 3 su Nintendo Switch? È possibile : Il director di Kingdom Hearts 3, Tetsuya Nomura, dichiara, come riporta Gamerant, che sarebbe possibile portare l'ultimo capitolo della celebre saga anche sulla popolare console della grande N, Nintendo Switch.Si tratta sicuramente di musica per le orecchia di un qualsiasi possessore di Switch ma per quanto a detta del director si tratti di un'eventualità possibile, non è affatto detto che possa diventare realtà, quanto meno non nel breve ...

Sony celebra Kingdom Hearts 3 con un walkman in edizione limitata : Kingdom Hearts III è finalmente arrivato dopo tantissimi anni di attesa e, per celebrare il successo del gioco, che ha già piazzato più di 5 milioni di copie, Sony ha lanciato un walkman dedicato in edizione limitata.Come segnala The Verge, il walkman, uno dei principali lettori musicali portatili prodotti da Sony, è la versione NW-A55, il modello digitale del dispositivo che può contenere fino a 16 GB di dati internamente.Anche se il walkman ...

Kingdom Hearts 3 e Resident Evil 2 si confermano i titoli più venduti sul PS Store a gennaio : Non si può certo negare che la pubblicazione di Kingdom Hearts 3 e Resident Evil 2 Remake siano andate a buon fine, con vendite pari (rispettivamente) a 5 milioni e 3 milioni di copie. Sony ha inoltre pubblicato i dati di vendita relativi al PS Store ed i due titoli si confermano in testa alla classifica di gennaio.Fortnite perde invece il primo posto nella classifica dei free-to-play per far posto a Paldins. Tuttavia il popolare battle royale ...

Kingdom Hearts III : Tutte le Ricette e gli Ingredienti : Se volete usufruire di particolari bonus o completare Kingdom Hearts III con il trofeo di platino o tutti gli obiettivi, allora dovrete recuperare gli Ingredienti richiesti per la preparazione delle varie Ricette a Crepuscopoli con l’aiuto di Ratatouille. In questo articolo vedremo quali sono gli Ingredienti di cui avete bisogno e dove potete recuperarli. Kingdom Hearts III: Le Ricette Potete cimentarvi nella preparazione ...

Recensione Kingdom Hearts 3 : Kingdom Hearts IIIKingdom Hearts IIISiamo alla fine degli anni ’90 quando Dan Winters*,* un dirigente Disney, prende l’ascensore per andare nei loro uffici nipponici, situati nello stesso edificio della software house Square Enix. C’è anche un tale che lavora proprio per Square in quell’ascensore, si chiama Shinji Hashimoto*.* Una chiacchiera tira l’altra, i due finiscono per ipotizzare un videogioco in salsa Final Fantasy in cui ci fossero ...

Kingdom Hearts III ha già venduto più di 5 milioni di copie in tutto il mondo : Square Enix è lieta di annunciare che Kingdom Hearts III, il nuovo capitolo del ramo principale dell'amata serie di GdR d'azione, ha venduto più di cinque milioni di copie (fisiche e digitali) in tutto il mondo per le varie piattaforme sin dalla sua uscita il 29 gennaio. Altri dettagli nel comunicato ufficiale.Il totale di vendite delle copie fisiche e digitali di questo attesissimo capitolo della celebre serie è stato accompagnato da ottime ...

Kingdom Hearts 3 è il titolo della serie con il miglior lancio in UK : Grazie alla segnalazione di Eurogamer.net, apprendiamo che Kingdom Hearts 3 è il titolo della serie con il miglior lancio nel Regno Unito.Il nuovo capitolo della saga, puntualmente recensito sulle nostre pagine, guadagna la prima posizione in UK, scavalcando l'apprezzatissimo Resident Evil 2 che scende al secondo posto questa settimana. Come sempre, Chart-Track non conta le vendite digitali.Sono passati 13 anni da quando Kingdom Hearts 2 è stato ...

Kingdom Hearts III : Cosa scegliere tra Saggezza - Vitalità ed Equilibrio : Se avete appena acquistato Kingdom Hearts III e dovete iniziare l’avventura, allora questo articolo potrebbe tornarvi utile, in quanto vi illustreremo quello che c’è da sapere sulla scelta tra Saggezza, Vitalità ed Equilibrio. Kingdom Hearts III : Guida alla scelta del percorso Kingdom Hearts III non è un gioco di scelte, l’unica decisione che dovrete prendere che può mutare i vostro ...

Kingdom Hearts III : Video Soluzione Completa : Il viaggio di Sora, Pippo e Paperino è giunto al termine dopo svariati titoli e anni di attesa con Kingdom Hearts III, che quest’oggi abbiamo recensito per voi. Per tale occasione vogliamo condividere anche la Video Soluzione Completa trasmessa in diretta su Twitch in questi giorni. Nei Video a seguire potete vedere l’intera storia, dall’introduzione ai titoli di coda, con tanto di doppio finale al termine degli stessi, ...