Cachet Sanremo 2019 | conduttori | ospiti e costi rimborso spese

(Di lunedì 11 febbraio 2019)Martedì 5 febbraio– è partita la 69esima edizione del Festival di. Come di consueto, è sorta qualche polemica suisostenuti dalla televisione pubblica per l’organizzazione. La Rai ha dunque reso noto qualche particolare sulle cifreper l’evento.: quanto guadagnerà Baglioni? Il direttore artistico e conduttore del Festival Claudio Baglioni guadagnerà 585mila euro; un compenso in linea con quello dell’anno scorso, quindi. D’altra parte, dalla Rai si tiene a precisare che tale cifra non va intesa come un compenso per le sole 5 serate in cui andrà in onda il Festival ma per gli ultimi 5 mesi di lavoro del cantautore; infatti, il rapporto di lavoro tra la Rai e Baglioni in vista del Festival è cominciato nel giugno del 2018.Non sono, ...