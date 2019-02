Sfida a quattro in Abruzzo | sino alle 23 si vota per le regionali

Dalla musica al calcio in streaming - così Veronica Diquattro ha raccolto la Sfida Dazn : Al liceo classico Galvani, Veronica Diquattro ha preso il diploma, all'università di Bologna una laurea triennale in Economia e marketing. Durante il corso, mentre quasi tutti gli studenti puntavano ...

Biathlon - è Italia-Slovacchia per la Coppa del Mondo femminile? Corsa a quattro - Vittozzi e Wierer Sfidano Fialkova e Kuzmina : La Coppa del Mondo 2019 di Biathlon è giunta al giro di boa, si sono disputate le prime cinque tappe e ne mancano altrettante al termine della stagione (i Mondiali assegnano infatti punti anche per questa competizione). La classifica generale sembra avere già espresso i primi verdetti e per la Sfera di Cristallo si profila una lotta a quattro, una sfida Italia-Slovacchia che potrebbe avere luogo da qui fino al termine ...

Sfida a quattro per Herrera : La Juventus pensa sempre in grande e,in materia di mercato, sembra già aver fissato il grande obiettivo per la prossima stagione: Mbappè. Per fargli spazio alla Continassa sono consapevoli che servirà ...

Sanremo Giovani : Baudo - Rovazzi e la Sfida dei ventiquattro : ventiquattro talenti divisi in due. Prima serata di Sanremo Giovani, il 'minifestival' voluto dal direttore artistico di Sanremo, Claudio Baglioni, per valorizzare le esibizioni dei ragazzi in cerca ...

Quattro classi - un libro ed una Sfida letteraria : Sfida letteraria a Vigliano : Una vera e propria competizione letteraria vedrà fronteggiarsi le Quattro classi quinte delle scuole primarie di Vigliano. 'Quattro classi, un libro, una Sfida' è il titolo di questa gara che ...

X Factor - verso la finale : in quattro per l'ultima Sfida : Anastasio , Bowland , Luna e Naomi : ecco i quattro finalisti che giovedì 13 dicembre si contenderanno il titolo di vincitore di X Factor 2018 sul palco del Forum di Assago. Una finale che vede ben ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : 11^ giornata - le quattro big si Sfidano a distanza. Cambierà la classifica? : Weekend rovente per la SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile scenderà in campo per l’undicesima giornata: ci avviciniamo alla conclusione del girone d’andata, la lotta per un posto nel tabellone della Coppa Italia è entrata nel vivo e nessuno vuole farsi trovare impreparato. Prosegue la battaglia al vertice dove ne vedremo davvero delle belle: le quattro big saranno impegnate contro squadre di seconda fascia, ...