Roma - Manuel agli amici dice "tornerò a nuotare" : Roma, 10 feb. , askanews, - "Papà andiamo avanti. Manuel è forte, tanto forte": lo ha raccontato Franco Bortuzzo, il padre della giovane promessa del nuoto rimasto rimasto paralizzato, dopo un colpo ...

Tutti in strada per Manuel : manifestazione a Roma per il giovane nuotatore Bortuzzo [GALLERY] : Quanto calore per Manuel Bortuzzo: manifestazione a Roma per il giovane talento azzurro del nuoto sparato qualche sera fa nella Capitale Roma scende in strada per Manuel Bortuzzo: nella Capitale si è tenuta una manifestazione per dimostrare tutta la vicinanza e l’affetto al giovane nuotatore italiano, che ha perso l’uso delle gambe a causa dell’aggressione di qualche sera fa. La giovane promessa azzurra è stata sparata da ...

Massimiliano Rosolino e Matteo Salvini in visita da Manuel Bortuzzo - Romait - : Ha voglia di tornare in pista e allenarsi e quello che magari può essere dubbio per la scienza medica, se c'è forza di volontà può accadere. La mia sensazione è che Manuel tornerà a correre e nuotare'...

Roma - risate dopo gli spari a Manuel : "Ci prendiamo la piazza" : Convalidato il fermo dei due che, nell'interrogatorio, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere: riconosciuta la premeditazione. Un'organizzazione criminale potrebbe avergli dato rifugio

Storia di Manuel - il nuotatore - a Roma per “fare le cose per bene” : Manuel Bortuzzo aveva avuto la mononucleosi, l’anno scorso, e la stagione di nuoto era stata un disastro. Da Treviso allora si è trasferito a Ostia “per fare le cose per bene”. Per allenarsi con i più forti, chilometri e chilometri di vasche, “voglio andare alle Olimpiadi”, aveva detto in un’intervi

Roma - le risate dopo gli spari a Manuel : 'Ci prendiamo la piazza' : "Ci prendiamo tutta la piazza, è nostra". Un grido di esultanza, e poi risate da parte di Lorenzo Martinelli e Daniel Bazzano, subito dopo aver sparato a Manuel Bortuzzo a Roma. Grida e risate che, ...

Roma - si sono costituiti i due che hanno sparato a Manuel Bortuzzo : 'E' stato un errore' : "Abbiamo sparato a Manuel Bortuzzo per errore": lo 'sbaglio', però, si riferisce al bersaglio errato, non all'aver esploso tre colpi con l'intenzione di uccidere. Ieri, poco dopo le 15, si sono presentati in Questura a Roma, Lorenzo Marinelli, 24 anni, e Daniel Bazzano, 25, amici per la pelle, entrambi con precedenti per spaccio e rapina. sono loro i responsabili di uno dei casi di cronaca nera avvenuto nella Capitale più assurdi e violenti che ...

Nuotatore ferito a Roma - fermato : 'Manuel Bortuzzo deve avere giustizia' : "Io mi sono costituito e vado in carcere perché è giusto che Manuel abbia giustizia". E' quanto ha fatto mettere a verbale Lorenzo Marinelli , difeso dall'avvocato Alessandro De Federicis, nel corso ...

Manuel Bortuzzo - il video della sparatoria a Roma in cui é stato ferito il nuotatore - Sky TG24 - : Il Tempo ha pubblicato le immagini della telecamera di sorveglianza della tabaccheria, che hanno ripreso il momento in cui il giovane nuotatore, in compagnia della sua fidanzata, viene raggiunto dai ...

Manuel ferito a Roma - i sospettatI ammettono : «Sparato per errore». Accusati di tentato omicidio : Hanno ammesso di aver sparato per errore i due ragazzi ascoltati in questi minuti in questura per il ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo. I due ragazzi ventenni, secondo quanto si è...

Manuel ferito a Roma - i sospettatI ammettono : «Sparato per errore». Uno ha un tatuaggio con la pistola : Hanno ammesso di aver sparato per errore i due ragazzi ascoltati in questi minuti in questura per il ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo. I due ragazzi ventenni, secondo quanto si è...

Roma - Manuel Bortuzzo si è svegliato dal coma ed ha saputo di essere rimasto paralizzato : "Non sento più niente": l'ha detto stamattina al padre Franco che era al suo capezzale, il 19enne nuotatore Manuel Bortuzzo al risveglio dal coma farmacologico. Sabato notte era con la fidanzata Martina, anche lei nuotatrice 16enne, a piazza Eschilo, quartiere Axa a Roma sud. Erano davanti a un distributore automatico di sigarette quando da uno scooter nero con a bordo due persone sono stati esplosi tre colpi di pistola: due sono andati a vuoto, ...

Manuel ferito a Roma - i sospettati ammettono : «Era buio - non volevamo colpirlo» : Hanno ammesso di aver sparato per errore i due ragazzi ascoltati in questi minuti in questura per il ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo. I due ragazzi ventenni, secondo quanto si è...