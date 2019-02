ilfogliettone

: Regione Umbria destina soldi ai migranti, scoppia polemica - - ilfogliettone : Regione Umbria destina soldi ai migranti, scoppia polemica - - 123stoka : RT @POPOLOdiTWlTTER: Decreto Salvini, Regione Umbria (Pd) stanzia 1000 euro per ogni migrante - Wlajuventus36 : RT @POPOLOdiTWlTTER: Decreto Salvini, Regione Umbria (Pd) stanzia 1000 euro per ogni migrante -

(Di domenica 10 febbraio 2019) Lacirca mille euro ai Comuni per ogni immigrato tagliato fuori dal sistema di accoglienza a causa della legge Salvini (con una modifica al Testo unico di sanita' e servizi sociali) e il centro destra insorge. Si parte subito con 70 mila euro nel 2019. La delibera 110 del 4 febbraio e' stata preadottata dalla Giunta regionale. Con un nuovo articolo, il 264 bis, lavuole tutelare iche risiedono o dimorano in, che non godono dell'accoglienza e che si sono trovati in condizione di bisogno anche a causa dell'entrata in vigore delle nuove regole. Per il consigliere regionale Marco Squarta (Fdi - portavoce del centrodestra) "questi fondi,ti ai progetti dei Comuni e rivolti ai soggetti in condizione di bisogno, sarebbero stati meglio investiti nel campo del welfare e delle misure a sostegno delle famiglie umbre, le cui condizioni di vita ...