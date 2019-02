LIVE Inghilterra-Francia 0-0 | Sei Nazioni 2019 in DIRETTA | britannici a caccia della

LIVE Inghilterra-Francia - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : scontro titanico a Twickenham : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima partita della seconda giornata del Sei Nazioni di rugby 2019: a Twickenham va in scena l’esordio casalingo dell’Inghilterra, alle 16 il XV della Rosa ospita la Francia dell’ex ct tricolore Brunel. Sfida fondamentale quella odierna per delineare la situazione in chiave classifica del Torneo: i britannici sono i grandissimi favoriti per il successo finale dopo lo ...

LIVE Irlanda-Inghilterra rugby - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : risultato e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata del Sei Nazioni di rugby 2019: oggi va in scena il big match praticamente dell’intero torneo. All’Aviva Stadium di Dublino si sfidano Irlanda ed Inghilterra, le ultime due detentrici del trofeo e le grandissime favorite per il successo finale: uno scontro diretto che può risultare già decisivo. Lo scorso anno a Twickenham i Verdi riuscirono a spuntarla in trionfo, quale ...