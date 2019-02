Le torte più spettacolari di Ernst Knam

vanityfair

: @_una_tragedia @La_JejeJeje Gia provati e piaciuti ma non ne ho l abitudine. Ho mangiato piu torte all amaretto che crostini toscani.. - Pandemo53022407 : @_una_tragedia @La_JejeJeje Gia provati e piaciuti ma non ne ho l abitudine. Ho mangiato piu torte all amaretto che crostini toscani.. - Neraameta : L'unico messaggio vocale che posso tollerare, e amare, è quello di Simone, 3 anni, che mi manda i bacini dicendomi… - EludoSetti : @AdryWebber Un abbraccio a più tardi devo finire di fare delle torte tradotto lavorare ???? -

(Di domenica 10 febbraio 2019) Alessandra il grande amoreCappuccino al cioccolatoFragolaKarambolaTorta alle roseViolaSakura CakeMelanzanaMeringata sedano e limeCioccolatoPistacchioIl libroFragola, Karambola, Meringata sedano e lime, Pistacchio, e poi Melanzana, Rose, Cappuccino: sono un assaggio (che trovate nella gallery sopra) di settantaal cioccolato meravigliose, raffinate, sublimi, come solo lui che è il Re sa fare. Chi se non? Il mâitre chocolatier ha selezionato tutto il meglio e lo ha racchiuso in un nuovo libro che divori con gli occhi: La mia storia con il cioccolato, appena uscito per Mondadori.IL LIBRO Nasce dal viaggio cheha appena fatto tra le piantagioni di cacao del Perù dove piccoli produttori coltivano il cacao originario: lo stesso di 5000 mila anni fa, che è il più pregiato; Un viaggio alle radici della materia prima protagonista delle sue creazioni, che non poteva ...