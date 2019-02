Inghilterra-Francia | Sei Nazioni Rugby 2019 10 febbraio | orario d’inizio e come vederla

oasport

(Di domenica 10 febbraio 2019) Sarà la sfida tra, in programma domenica 10a chiudere la seconda giornata dell’edizionedel Seidi: la gara si giocherà a Londra con inizio alle ore 16.00. I padroni di casa arrivano dalla roboante vittoria in Irlanda, gli ospiti dalla pesante sconfitta interna col Galles: le due formazioni sono pronte a sfidarsi a Twickenham.La gara sarà trasmessa in chiaro da DMAX, al canale 52 del digitale terrestre, all’epg 136 di Sky e 28 di TivùSat. Le 15 sfide del Seisaranno trasmesse in diretta TV ed in live streaming sulla piattaforma OTT gratuita DPLAY. Di seguito il programma completo dell’ultima gara della seconda giornata del SeiSeconda giornata SeiDomenica 10ore 16.00a Londra diretta tv su DMAX diretta streaming su DPLAY diretta live testuale su OA ...