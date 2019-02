Feste di 18 anni | i giovani amano il divertimento in locali alla moda

I record de Il Commissario Montalbano - che Festeggia i 20 anni con 2 nuovi episodi : Il Commissario Montalbano compie 20 anni e ritorna in tv (l'11 e il 18 febbraio) con due nuovi episodi (L’altro capo del filo e Un diario del ’43), il 33° e 34° della serie (in totale sono 13). Era il 1999 quando la trasposizione televisiva dei romanzi di Andrea Camilleri, interpreta da Luca Zingaretti, iniziò a conquistare il cuore del pubblico e della critica anche internazionale (Il ladro di Merendine fu ...

MotoGp - Valentino Rossi si prepara a Festeggiare 40 anni : tutti i retroscena del (doppio) mega party : Il pRossimo 16 febbraio Valentino Rossi compirà 40 anni, cominciano a trapelare già le prime indiscrezioni sulla festa L’atteso traguardo si avvicina, ma non ha nulla a che vedere con la MotoGp. Valentino Rossi infatti si prepara a festeggiare 40 anni, che compirà il pRossimo 16 febbraio. Una cifra tonda che merita una festa in grande stile, proprio come sta pensando di fare il Dottore, impegnato fino a ieri in Malesia per la prima ...

Square Enix si prepara a Festeggiare il secondo anniversario dell'ottimo Nier : Automata con un livestream : Per festeggiare il lancio di Nier: Automata Game of the YoRHa Edition, Square Enix terrà un esclusivo livestream dedicato al futuro della serie allo Storia Cafè di Tokyo e a quanto pare si tratterà di un evento assai esclusivo.Come riporta Dualshocker, l'evento andrà in onda sul canale ufficiale della compagnia il 20 febbraio alle ore 12:00 (ora italiana), è inoltre possibile provare a prenotare un posto tramite il sito dedicato, tuttavia se non ...

A otto anni va a scuola in limousine per Festeggiare il compleanno : scoppia la polemica sui social : Per festeggiare degnamente il giorno del suo ottavo compleanno i genitori hanno pensato bene di mandare una limousine all'uscita dalla suola. E così mentre tutti i bambini alla fine delle lezioni ...

Intervista – Irene Grandi : «Festeggio i miei primi venticinque anni in musica con un lungo viaggio» : Irene Grandi è da sempre un’artista che ha fatto della ricerca un suo punto fermo, indipendente, trasgressiva, graffiante e sopratutto mutevole, la sua carriera musicale ha inciso un solco profondo nella musica italiana con successi senza tempo che si sviluppano in universi sonori diversi mescolati tra di loro. Oggi a venticinque anni di distanza dal suo debutto, la cantante di “In vacanza da una vita“, è tornata in coppia con ...

Saremo 2019 - Antonello Venditti sul palco dell'Ariston Festeggia i 40 anni di 'Sotto il segno dei pesci' : Antonello Venditti super ospite durante la terza serata del 69esimo Festival di Sanremo per festeggiare sul palco dell'Ariston il 40mo anniversario di uno dei suoi brani più famosi: 'Sotto il segno ...

Sanremo 2019 - Antonello Venditti Festeggia i 40 anni dell'album Sotto il segno dei pesci all'Ariston : di Emiliana Costa Antonello Vendit ti a Sanremo. A diciannove anni dall'ultima volta, il cantautore romano torna sul palco dell'Ariston, anche in questa occasione come super ospite. Venditti celebra i ...

Taranto - muore di tumore a 26 anni. Nella bara la pergamena della laurea che sognava di Festeggiare : Domenico, un giovane di 26 anni di Palagiano (Taranto), l’ultimo esame lo ha fatto in ospedale, dove purtroppo è morto prima di poter festeggiare quel traguardo, la laurea, che per lui era fondamentale da raggiungere. I suoi familiari e amici hanno messo la sua pergamena Nella bara, accanto a lui.Continua a leggere

Eros Ramazzotti Festeggia a Sanremo i 35 anni di carriera : Il brano è contenuto nell'album 'Vita ce n'è', uscito per Polydor in 100 paesi del mondo, che ha debuttato al primo posto della classifica FIMI/GfK degli album più venduti e, già certificato platino ...

I Virtuosi Italiani Festeggiano 30 anni di carriera : ... per offrire ai ragazzi la possibilità di assistere alle prove dell'orchestra, nonché di usufruire, insieme alla famiglie e al corpo docente, di tariffe agevolate per gli spettacoli. "In Italia, ma ...

Simone Cristicchi Festeggia 42 anni sul palco di Sanremo - il ritorno dopo la vittoria nel 2007 : Nel giorno in cui ha inizio l'attesissimo 69° Festival di Sanremo Simone Cristicchi festeggia 42 anni proprio sul palco dell'Ariston. "Fabbricante di canzoni", il suo primo album in studio, è diventato nel tempo il suo attributo più usato dai fan. Ciò che il pubblico riconosce nella sua arte è il saper raccontare storie creando una sorta di contrasto tra una musica movimentata e un testo spesso tendente al malinconico, come accade in Studentessa ...