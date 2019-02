Cristiano Ronaldo esulta con la Dybala Mask in Sassuolo-Juventus | il video

Juventus - tris al Sassuolo senza brillare : Cristiano Ronaldo fa la differenza - Dybala e la difesa sono 2 campanelli d’allarme : La Juventus supera 0-3 il Sassuolo ma senza brillare. Cristiano Ronaldo mette lo zampino su tutti e 3 i gol, ma la difesa concede troppo. Dybala gioca i 10 minuti finali e rischia di diventare un caso Dopo il 3-3 contro il Parma, la Juventus torna al successo nel 23° turno di Serie A. La formazione bianconera supera 0-3 il Sassuolo, infilando il 20° successo stagionale che, unito a 3 pareggi e 0 sconfitte, vale 63 punti e il primato della ...

VIDEO Sassuolo-Juventus 0-3 - Highlights - gol e sintesi della partita. Apre Khedira - nella ripresa Cristiano Ronaldo ed Emre Can in gol : La Juventus passa in casa del Sassuolo nel posticipo pomeridiano della 23ma giornata della Serie A di calcio per 0-3 con un gol nel primo tempo, al 23′ con Khedira, e due nella ripresa, al 70′ con Cristiano Ronaldo e all’86’ con Emre Can. I bianconeri tornano a +11 in classifica sul Napoli, mentre i neroverdi restano a metà classifica con 30 punti. Di seguito le immagini dei tre gol della Vecchia Signora a Reggio ...

VIDEO Cristiano Ronaldo gol - Sassuolo-Juventus 0-2 : magia di CR7 per il raddoppio : Cristiano Ronaldo ha segnato il secondo gol in Sassuolo-Juventus 0-2, match valido per la 23^ giornata di Serie A. CR7 è stato glaciale nel cuore del secondo tempo, l’attaccante portoghese ha ricevuto al meglio l’assist di Pjanic e davanti al portiere non ha sbagliato. Di seguito il VIDEO del gol di Cristiano Ronaldo in Sassuolo-Juventus 0-2. VIDEO GOL Cristiano Ronaldo IN Sassuolo-Juventus (0-2): Cristiano Ronaldo tem gol ...

LIVE Sassuolo-Juventus 0-2 - Serie A calcio 2019 in DIRETTA : raddoppia Cristiano Ronaldo - si fa difficile per la banda di De Zerbi : Buon pomeriggio e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE, che ci porterà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove il Sassuolo padrone di casa affronterà la Juventus, nella sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Sulla carta non c’è storia, i bianconeri partono nettamente con i favori del pronostico, in virtù della prima posizione in classifica, ma anche del 2-1 della gara d’andata, dove nella gara che ha sbloccato ...

Sassuolo-Juventus - Cristiano Ronaldo sfida Consigli e Messi : TORINO - Un girone dopo, il bilancio di Cristiano Ronaldo è in positivo. Il portoghese si era sbloccato all'andata, alla quarta giornata, con una doppietta al Sassuolo. Due reti che erano servite per ...

Il matrimonio e tanti nuovi progetti - Georgina Rodriguez sulla nuova vita in Italia con Cristiano Ronaldo : “siamo stati accolti bene” : Georgina Rodriguez torna sul matrimonio, la bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo svela la sua intenzione di convolare a nozze con CR7 Georgina Rodriguez, dopo la morte del padre e il viaggio in Argentina, è tornata in Italia dove ha festeggiato il 34º compleanno del fidanzato Cristiano Ronaldo. La bellissima Wags in un’intervista a ‘Hola!’ è tornata sull’argomento matrimonio, facendo trapelare la sua volontà di ...

Tennis – Simona Halep e il… calcio : “giocavo per strada da bambina! Messi o Cristiano Ronaldo? Scelgo…” : Simona Halep svela la sua passione per il mondo del calcio. La Tennista romena spiega di essersi interessata al mondo del pallone grazie al padre e al fratello, ma non riesce a scegliere fra Messi e Cristiano Ronaldo Talento eccezionale nel Tennis, con uno Slam in bacheca ed ex n°1 al mondo, ma anche grande appassionata di calcio. Simona Halep si racconta a FIFA.com, svelando alcuni retroscena legati all’importanza del mondo del ...

La madre di Cristiano Ronaldo alle prese col tumore al seno : 'lotto per la vita' : La madre di Cristiano Ronaldo è stata nuovamente male a causa di un tumore al seno che è tornato dopo le prime cure nel 2007 " Sono stata operata di nuovo al seno a Madrid, ho fatto la radioterapia e ...

La madre di Cristiano Ronaldo alle prese col tumore al seno : “lotto per la vita” : La madre di Cristiano Ronaldo è stata nuovamente male a causa di un tumore al seno che è tornato dopo le prime cure nel 2007 “Sono stata operata di nuovo al seno a Madrid, ho fatto la radioterapia e ora sto combattendo per la mia vita. Nessuno sa della seconda”. Sono le parole di Maria Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo alle prese con la partita più importante, quella per la vita. La donna era stata già operata anni fa ed ora si ...

Il dramma della mamma di Cristiano Ronaldo - che confessa : ‘Sto lottando per la mia vita’ : Cristiano Ronaldo da sempre ha dimostrato un legame fortissimo con la mamma Maria Dolores. Infatti, la signora Aveiro è un vero e proprio punto di riferimento per CR7, che la adora. In questo periodo, però, la madre del pluri-pallone d’oro sta vivendo un momento molto difficile: la signora Dolores, in un’intervista ad una tv portoghese, ha infatti annunciato che sta lottando contro il cancro. Purtroppo la mamma di Cristiano Ronaldo non è la ...

Cristiano Ronaldo - il dramma della madre : 'Io - operata di tumore - lotto per la vita' : Cristiano Ronaldo, la mamma Maria Dolores ha un tumore: 'Sto lottando per la mia vita'. Chiunque vorrebbe essere Cristiano Ronaldo. Considerato uno dei più forti calciatori al mondo, tra i più pagati ...

Cristiano Ronaldo - dramma per la madre : “Combatto contro il cancro” : Cristiano Ronaldo, la madre annuncia di essere stata colpita da un tumore: “Sto combattendo la battaglia per la vita” La madre di Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro (64 anni), sta combattendo la battaglia contro il cancro. A rivelarlo è lei stessa, durante un’intervista rilasciata a una tv portoghese. In particolare, la donna ha reso noto che le […] L'articolo Cristiano Ronaldo, dramma per la madre: “Combatto contro ...

EA Sports ha rimosso dalla copertina di FIFA 19 Cristiano Ronaldo : EA Sports si sta preparando per il ritorno della Champions League e nel frattempo ha deciso di rimuovere Cristiano Ronaldo dalla copertina di FIFA 19, probabilmente a causa delle recenti beghe legali del noto calciatore.Come riporta Sport Bible, lo scorso ottobre Ronaldo è stato al centro di un grande scandalo, una donna lo ha infatti accusato di averla stuprata nel 2009 e pagata per mantenere il silenzio. Ovviamente la questione è andata a ...

FIFA19 - Cristiano Ronaldo re dei bomber. Juventus squadra più vincente. : TORINO - In campo, ma non solo, Cristiano Ronaldo fa la differenza. Da quando è arrivato a Torino la Juventus ha incrementato il proprio fatturato e ha consolidato il proprio dominio in Serie A . Il ...