Sanremo 2019 | vincono Motta e Nada I nostri commenti ai duetti

Sanremo 2019 quarta serata : nella notte di Sua Maestà Ligabue il terzetto sparisce tra i duetti : Mancano 8 minuti alle 21.00 e la quarta serata della 69esima edizione del Festival di Sanremo si apre con l2019;argento del vestito di Claudio Baglioni abbinato al bianco e nero dei ballerini in tenuta circense: “Il nostro mestiere è regalare incanto", dice il dirottatore artistico tra trampolieri e mimi. Una promessa subito seguita da una precisazione pronunciata con orgoglio: “Ci saranno 56 artisti sul palco, un ...

Sanremo 2019 - una serata "stupefacente" : Ligabue vestito da imperatore, Cristina D'Avena, giacche da domatore e Baglioni che imita Costanzo. Forse per incosciente rivalsa alle accuse velate per il pezzo di Lauro, il quarto appuntamento con il Baglioni bis ha rilasciato un diffuso effetto lisergico

Sanremo 2019 - quarta serata : fischi in sala per la vittoria del duetto di Motta e Nada (video) : Un pubblico particolarmente sveglio e attivo, quest'anno, quello dell'Ariston, che durante il sessantanovesimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo non si è sottratto ad inconsuete manifestazioni di giubilo per alcune esibizioni - le standing ovation per Loredana Bertè e la platea trasformata in discoteca da Rovazzi ne sono una valida testimonianza -, ma anche di chiaro disappunto per le scelte di voto delle giurie.Nella quarta serata, ...

Sanremo 2019 - la diretta della quarta serata : maratona di duetti senza grandi emozioni. Solo Ligabue scalda l’Ariston : La serata del Festival dedicata ai duetti raccontata minuto per minuto. La Giuria d’onore alla fine premia il miglior duetto: Motta con Nada. Fischi in platea

Sanremo 2019 - le pagelle look : Virginia finalmente è sì. Tatangelo-Syria sorpresa della serata : Siamo quasi agli sgoccioli: dopo i look un po' sui generis delle prime serate sembra che il quarto appuntamento con Sanremo sia all'insegna del glitter. Perfino Baglioni (in versione...

Sanremo 2019 - quarta serata in diretta : pubblico in piedi per il duetto Bertè-Grandi (video) - ma vince Motta con Nada : quarta serata del Festival di Sanremo 2019 e nuovo appuntamento su DavideMaggio.it con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco del Teatro Ariston. Sanremo 2019: la diretta minuto per minuto della quarta serata di venerdì 8 febbraio 20.52: Anche la quarta serata si apre ballando e cantando. Dalla scala arriva Claudio Baglioni sulle note della sua Acqua dalla luna. Con “Acqua ...