Sanità Don Angelelli | Cei | | ' Una rete di gratuità e accoglienza perché nessuno si

Giulia Grillo nomina Consiglio superiore di Sanità - su 30 membri solo 3 donne e uno scienziato pro-Stamina : Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha firmato il decreto di nomina dei 30 membri non di diritto del Consiglio superiore di Sanità (Css). La squadra, afferma Grillo, "è finalmente pronta e sono molto orgogliosa e felice di presentarla". Dopo l'insediamento, il Css deciderà il nuovo presidente."Sono orgogliosa della scelta: rappresentano il meglio dell'Italia. Merito, competenza e trasparenza le uniche bussole. Il Paese ...

Consiglio superiore di Sanità - Grillo nomina i 30 membri : ci sono solo 3 donne scienziate. Prima erano 14 : “La squadra è finalmente pronta e sono molto orgogliosa e felice di presentarla”. Il ministro della sanità Giulia Grillo ha annunciato così la firma del decreto di nomina dei 30 membri non di diritto del Consiglio superiore di sanità (Css) che, dopo l’insediamento nominerà il nuovo presidente. Nella nuova squadra, però ci sono soltanto tre scienziate, contro le 14 del precedente Css che era stato nominato da Beatrice Lorenzin ...

Sea Watch - "cordone sanitario" intorno alla nave della Ong : migranti - la drastica decisione della Capitaneria : Cordone sanitario intorno alla Sea Watch. Il comandante della Capitaneria di porto di Siracusa, Luigi D'Aniello, ha firmato un ordinanza che proibisce navigazione, ancoraggio e sosta con qualunque unità non espressamente autorizzata a mezzo miglio dalla nave della Ong ferma nella Baia di Santa Panag

Sea Watch - Salvini : “A bordo non ci sono donne né bambini. I parlamentari a bordo hanno violato regole sanitarie” : “Sulla #SeaWatch non ci sono né donne, né bambini. Che comunque non andrebbero lasciati a prescindere in mano agli scafisti“. Matteo Salvini, in un tweet, torna sulla questione della nave umanitaria con a bordo 47 persone salvate nel Mediterraneo, ferma al largo di Siracusa perché le autorità italiane non autorizzano lo sbarco né indicano un porto sicuro. “Salvare vite umane significa bloccare le partenze”, ha ribadito il ...

MalaSanità? I familiari di Corrado Roccaro chiedono giustizia : Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso dell'uomo morto ieri all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. I familiari chiedono giustizia

Sanità - Mugello : “Parto eccezionale con cordone ombelicale di 120 cm” : Parto da record all’ospedale del Mugello (Firenze). L’ultimo nato del 2018 è venuto alla luce con un cordone ombelicale di quasi un metro e mezzo. “Il maschietto, del peso di circa 3 chilogrammi, è nato con ben quattro giri di cordone ombelicale intorno al collo, che non hanno minimamente influito sul decorso del travaglio vista la lunghezza complessiva di 120 centimetri”. Lo comunica in una nota l’Ausl Toscana ...

RAI e Mediaset sospendono lo spot sui presunti errori in Sanità : Uno spot di una società privata, in onda anche in prima serata sulle reti RAI e sulle TV commerciali, invita i cittadini a denunciare e richiedere risarcimenti nei casi di presunti errori sanitari avvenuti entro 10 anni. Testimonial dello spot la conduttrice televisiva Enrica Bonaccorti. Ora RAI e Mediaset, dopo le proteste sollevate da più parti, hanno deciso di sospendere cautelativamente la messa in onda dello spot. Il Servizio Sanitario ...

Rai e Mediaset sospendono spot con Enrica Bonaccorti su risarcimenti per malaSanità : UPDATE 30 dicembre 2018: Anche Mediaset ha scelto di sospendere, a partire da oggi e "in attesa della valutazione dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria", la trasmissione dello spot di Obiettivo Risarcimento. Rai sospende spot con Enrica Bonaccorti su risarcimenti per malasanità prosegui la letturaRai e Mediaset sospendono spot con Enrica Bonaccorti su risarcimenti per malasanità pubblicato su TVBlog.it 30 dicembre 2018 15:40.

Sanità - Finanziaria 2019 : riconosciuta l’idoneità dei medici che operano nelle reti delle cure palliative : Nuova linfa per garantire il rispetto delle cure palliative e dare valore all’esperienza acquisita sul campo. La notizia arriva con la nuova Finanziaria e per una regione come la Campania è di grande impatto, vista la presenza di due hospice in provincia di Avellino, 3 in provincia di Caserta, 4 in provincia di Napoli e 3 in provincia di Salerno. «Per garantire il rispetto della legge sull’accesso alle cure palliative, alla terapia del dolore e ...

Tsunami Indonesia - salgono a 429 le vittime. Si teme crisi sanitaria - : Si aggrava il bilancio dell'onda che, dopo un'eruzione vulcanica, ha colpito le coste attorno allo stretto della Sonda , nelle isole di Giava e Sumatra. Oltre 1.400 feriti, 12mila sfollati. Si cercano ...

Tsunami Indonesia : il bilancio delle vittime sale a 429 - allarme sanitario per i sopravvissuti : Si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime provocate dallo Tsunami che ha colpito tre giorni fa le isole Indonesiane di Giava e Sumatra: al momento i morti sono 429, mentre i feriti sono oltre 1400, secondo quanto reso noto dal portavoce dell’Agenzia Indonesiana per i disastri, Sutopo Purwo Nugroho, il quale ha precisato che i dispersi sono 128. I sopravvissuti ora devono fare i conti con la carenza di acqua potabile e di ...