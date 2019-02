Migranti, Onu: preoccupa legge italiana

: La cosa più triste è che per tre voti alle europee si possa arrivare a dichiarare 'guerra' a: #Francia, Olanda, Eur… - marcofurfaro : La cosa più triste è che per tre voti alle europee si possa arrivare a dichiarare 'guerra' a: #Francia, Olanda, Eur… - Agenzia_Ansa : #Migranti: l'Onu, preoccupa la nuova legge italiana - sadape54 : RT @TgLa7: #Migranti: #Onu, preoccupa nuova legge italiana. Comitato diritti infanzia,concetto pericolosità esteso a bambini -

Il "concetto di pericolosità sociale" esteso anche ai bambini, contenuto nellasull'immigrazione entrata in vigore in Italia,il Comitato per i diritti dell'infanzia dell'Onu. La, spiega l'Unicef,"contiene misure atte a sospendere le procedure d' asilo per persone, compresi i bambini, considerate socialmente pericolose o riconosciute colpevoli di reati".Questo permette anche di sospendere l'iter per la protezione internazionale, aumenta da 90 a 180 giorni la detenzione e riduce il sistema di accoglienza.(Di sabato 9 febbraio 2019)