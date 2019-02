Mattarella | ideale europeo va rafforzato e protetto da insidie

Foibe - Mattarella 'No ai negazionismi - non fu una ritorsione contro i torti del fascismo. Bisogna proteggere l ideale europeo' : ... mai più volontà di dominio e di sopraffazione', ha aggiunto il Capo dello Stato Per Mattarella 'l'ideale europeo, e la sua realizzazione nell'Unione, è stato - ed è tuttora - per tutto il mondo, un ...