ilfogliettone

: Arrivano i film più attesi, si parte da 'Captain Marvel' - - ilfogliettone : Arrivano i film più attesi, si parte da 'Captain Marvel' - - travaglini_d : @gasparripdl Mi piacerebbe scrivere per @Open_gol un articolino su come se un film non piace ti arrivano minacce così dal niente - togliattiblocks : RT @giudaccio: @Wu_Ming_Foundt Prendete nota di questo provocatore che fa il bullo con chi osa criticare un film in cui i nazisti fanno 'un… -

(Di sabato 9 febbraio 2019) Tra uno spot della Coca Cola, quello di Bud Light ispirato a "Game of Thrones" e uno spot del Washington Post con voce di Tom Hanks, in occasione del Super Bowl, uno degli eventi tv più seguiti negli Stati Uniti e nel mondo, come di consueto sono arrivati nuovi contenuti che anticipano alcuni deipiù.La Marvel ha calato un terzetto, a partire da "Captain Marvel", nuova avventura ambientata negli anni '90 che seguirà le vicende che portano Carol Danvers, interpretata da Brie Larson, a diventare uno degli eroi più potenti dell'universo. Nelche uscirà il 6 marzo 2019, ci sono anche Jude Law e Samuel L. Jackson. Dopo il successo mondiale di "Avengers: Infinity War", il 24 aprile arriva il quarto capitolo dell epica saga dedicata ai supereroi più potenti della Terra "Avengers: Endgame". Uno dei cinecomic più avvolti nel mistero di sempre, che continua a incuriosire i ...