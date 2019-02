Trono Over | complotto tra Gian Battista e Claire | i due si svelano

Uomini e Donne Trono Over : Gemma perdona Rocco e si baciano : Nella relazione tra Rocco e Gemma sembrava essere calato il sipario dopo gli ultimi avvenimenti accaduti nella popolarissima trasmissione Uomini e Donne di Canale 5, condotta ed ideata dalla ''regina'' della televisione Italiana, Maria De Filippi. L'imprevedibile Gemma sembrava aver messo un punto definitivo nella relazione con il cavaliere Rocco, ma come sempre quando è lei la protagonista, le sorprese non mancano mai. La puntata di oggi parla ...

Trono Over : Angela è convinta che Maria De Filippi abbia un pensiero negativo nei suoi confronti. Ecco cosa risponde Maria : Uomini e Donne oggi, Angela convinta che Maria De Filippi sia contro di lei: la conduttrice fa una rivelazione sul suo matrimonio A Uomini e Donne il pubblico sembra non voler ascoltare più Angela....

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 06/02 : Si riparte da Angela e Beniamino, anche detti (da Gianni) Angie e Benny. Stasera i due vanno a cena per la prima volta e Angela la considera "la prova del 9": – ci si guarda, ci si parla, ci si tocca la mano per vedere se scatta l'alchimia…- Maria scherza a lungo con i due, chiedendo a lui se sia un tipo passionale e se sia disposto ad aspettare (e quanto) che lei, nell'eventualità che tutto fili liscio, gli conceda "il primo bacio", ...

Trono Over : Noel Formica smaschera Armando Incarnato : Uomini e Donne: Noel Formica ribalta la situazione con Armando Incarnato Recentemente Noel Formica e Armando Incarnato hanno sconvolto il pubblico di Uomini e Donne, Trono Over, con uno scandalo provocato dalle accuse di Armando nei confronti di Noel: l'uomo sosteneva di essere stato raggirato da lei e l'aveva accusata di avere un compagno fuori dalla trasmissione e di non essere stata, quindi, sincera con lui e con la redazione. ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Angela lascerà il Trono Over? : Angela Di Iorio ha trovato l'amore e dirà addio a Uomini e Donne? Il lieto fine potrebbe presto colorare la vita sentimentale di Angela Di Iorio a Uomini e Donne. La dama del Trono Over sembrerebbe aver trovato un cavaliere degno di starle accanto: Beniamino. L'ex imprenditore sarebbe riuscito a conquistarla, sciogliendo tutte le sue riserve. Oggi a Uomini e Donne, l'ultimo appuntamento settimanale con il filone senior della ...

Uomini e Donne - la controaccusa di Gian Battista : "È una trappola della redazione" - non c'è pace al Trono Over : Non c'è pace al Trono Over di Uomini e Donne: dopo le pesanti accuse su Gian Battista Ronza e Claire Turotti lanciate dalla stessa Maria De Filippi, è arrivata la controaccusa del cavaliere. Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook, l'uomo ha lanciato pesanti insinuazioni sulla redazio

Trono Over. Maria De Filippi ha preso la sua decisione : 'Quel filmato purtroppo per voi parla troppo chiaro - non ci tengo a tenervi' : Dopo aver mandato in onda il filmato in cui Gian Battista e Claire si sono messi d'accordo su cosa dire a Uomini e Donne, Maria De Filippi ha preso la sua decisione. Kween Mary...

Trono Over - Ida scoppia in lacrime e commuove tutti : Riccardo corre da lei : Trono Over, Ida Platano scappa dallo studio in lacrime e Riccardo Guarnieri la insegue: il cavaliere però non ribadisce la sua scelta Ida Platano è chiaramente ancora innamorata di Riccardo Guarnieri. La sua reazione a Uomini e Donne, quando si ritrova ad assistere al confronto tra il cavaliere e Roberta, è abbastanza forte. La dama, […]

Uomini e Donne - Riccardo e Ida tornano insieme? Dopo il Trono Over lui spiazza : Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano insieme a Uomini e Donne? Davvero difficile dire cosa succederà tra Ida e Riccardo a Uomini e Donne: torneranno insieme oppure la loro storia d'amore è finita per sempre? Forse non tutti si aspettavano che saremmo tornati a parlare di questa coppia, visto quanto accaduto durante e Dopo Temptation […]

Trono Over : Claire Turotti e Gian Battista Ronza ingannano la redazione. Maria in imbarazzo. Guarda il Video che li incastra : Quella di oggi è stata una puntatona col botto del Trono Over di Uomini e Donne. Una coppia è stata smascherata in pieno stile Sara Affi Fella. Un telespettatore ha inviato a Gianni Sperti...