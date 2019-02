Sky Sport rinnova la memoria delle foibe con le #SkyStoriediMatteoMarani

Sky Sport Serie A 23a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : La Serie A di Sky riparte con un Palinsesto interamente rinnovato e con l’Esclusiva più forte di sempre.A partire dal canale Sky Sport Serie A, totalmente dedicato al campionato italiano .E per la prima volta, la Serie A di Sky non sarà soltanto via satellite, ma anche sul digitale terrestre e via fibra. Saranno 266 le partite visibili solo su Sky ogni stagione, più del doppio rispetto alle...

Riepilogo quotidiano su Sky Sport MotoGP sui test in corso a Sepang : Il Motomondiale si avvicina e la MotoGP scalda i motori su Sky con i primi test stagionali. Piloti in pista a Sepang da oggi mercoledì 6, fino a venerdì 8 febbraio, per i test della Malesia: una copertura dedicata su Sky Sport MotoGP (canale 208), grazie all’appuntamento con “Paddock Live Show – Speciale test Sepang”. Ogni sera, alle 19.30, Vera Spadini e...

Diretta Roma-Milan - il match di stasera in televisione e online su SkySport e NowTv : Questa sera, domenica 3 febbraio, alle ore 20:30, lo stadio Olimpico di Roma ospiterà il Milan di Gattuso per il posticipo domenicale della 22esima giornata di Serie A. Il match è un vero e proprio scontro diretto verso la conquista per un posto nella prossima edizione della Champions League. La Roma, fortemente demotivata, proviene dalla umiliante sconfitta per 7-1 con la Fiorentina, rimediata al Franchi in Coppa Italia. Il Milan, invece, dopo ...

Diretta Roma-Milan in streaming e in tv : partita visibile sui canali Sky Sport e su SkyGo : Stasera, alle ore 20:30, la Roma di Eusebio Di Francesco affronterà il Milan di Gennaro Gattuso. Il big match odierno, valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A, si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma dove sono attesi circa 40 mila spettatori. I giallorossi, nell'ultima gara di campionato disputata, hanno pareggiato 3-3 a Bergamo contro l'Atalanta. I rossoneri, invece, sono reduci dal pareggio casalingo contro il Napoli, match ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 25a Premier e 20a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 9 incontri in esclusiva tra il 1 e 4 Febbraio 2019 Premier LEAGUE 7 match validi per la 25ma giornata (6 live e uno in differita) “Supermatch” domenica all’Etihad Stadium: MANCHESTER CITY-ARSENAL ore 17.30, Sky Sport Football e Sky Sport Uno (live anche in 4K HDR per i clienti Sky) Bundesliga 4 partite in diretta della terza giornata di ritorno <img style="float: left; margin: ...

Diretta Napoli-Sampdoria in streaming e in tv : visibile sui canali SkySport e su SkyGo : Questo pomeriggio, alle ore 18, il Napoli allenato da Carlo Ancelotti scenderà in campo per affrontare la Sampdoria di Marco Giampaolo. Il match valido per la 22esima giornata di Serie A si disputerà allo Stadio San Paolo dove sono attesi circa 20 mila spettatori. La squadra partenopea arriva all'impegno odierno dopo aver pareggiato a San Siro con il Milan. La Sampdoria, invece, è reduce dalla vittoria per 4-0 contro l'Udinese. Il Napoli come ...

Lo Speciale di Sky Sport24 : 'Chiara Pellacani - un oro a scuola' : Da lì in poi è stato un crescendo, i successi della baby-fenomeno nelle categorie giovanili fino all'oro europeo nel mondo dei grandi conquistato lo scorso agosto ad Edimburgo, sfoderando pure un ...

Batistuta compie 50 anni : tutti i gol del Re Leone su Sky Sport : ... appuntamento oggi, venerdì 1 febbraio, con "History Remix - Batigol 50" su Sky Sport Uno alle 16 e a mezzanotte e su Sky Sport Serie A alle 14, 19 e alle 23.30 .

Sky Sport News : «Il Paris Saint-Germain vuole Willian dal Chelsea» : Stando a quanto riportato da Sky Sport News , i Blues non vorrebbero cedere Willian al PSG. Il giocatore, però, è in scadenza nel giugno del 2020 e questo potrebbe favorire i francesi per un acquisto ...

Chiusura Calciomercato 2019 - diretta Sky Sport - SportItalia e RaiSport : Giovedì 31 gennaio, in occasione della Chiusura della sessione invernale del Calciomercato, le principali emittenti Sportive si attivano per seguire gli ultimi colpi del mercato invernale di Serie A e Serie B. SportITALIA - Si chiude la sessione invernale del Calciomercato e Sportitalia dedica una maratona di 14 ore per raccontare trattative e retroscena degli ultimi minuti. Si comincia alle...

Sky Sport - domani doppio appuntamento con “Calciomercato-L’originale” : Si conclude domani la sessione invernale di calciomercato: su Sky Sport più spazio agli ultimi aggiornamenti L'articolo Sky Sport , domani doppio appuntamento con “Calciomercato-L’originale” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.