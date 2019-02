Salernitana - Benevento 0-1 | cronaca diretta live | risultato in tempo reale

Serie B : apre Salernitana-Benevento LIVE : Salernitana-Benevento apre il 23/mo turno RISULTATI E CLASSIFICA Salernitana-Benevento Perugia-Palermo sabato ore 15 Cittadella-Spezia Cremonese-Padova Brescia-Carpi ore 18 Livorno-Cosenza domenica ...

Salernitana-Benevento : diretta streaming e tv - dove vederla | Serie B : Salernitana-Benevento: diretta streaming e tv, dove vederla | Serie B La 23esima giornata di Serie B apre con l’anticipo di venerdì 8 Febbraio alle ore 21:00 che vedrà impegnate allo stadio Arechi di Salerno, Salernitana e Benevento. Partita importate per le due squadre che in questo momento devono accumulare più punti possibile per guadagnarsi la promozione. Salernitana che dopo la sconfitta in casa contro il Lecce per 1-2 si trova ...

Diretta Salernitana-Benevento alle 21 - probabili formazioni e dove vederla in tv : SALERNO - Stasera alle 21 all'Arechi va in scena il derby tra Salernitana e Benevento , anticipo della ventitreesima giornata di campionato. Per i granata di Gregucci , padroni di casa, la partita è ...

Calciomercato live : la Salernitana affonda su Calaiò - Cosenza e Benevento scatenate : Giornate di fermento nel Calciomercato di Serie B. Il Venezia ieri ha preso il terzino Mazan. Arriva dal Celta in prestito con diritto di riscatto. Il Lecce ha chiuso per Tumminello che arriverà all'inizio della prossima settimana e attende una risposta di Chievo Verona ed Empoli per Pucciarelli. La Salernitana, che nei giorni scorsi aveva fatto un timido sondaggio per Montalto, è in pressing su Calaiò cercato dal Cosenza nei giorni scorsi. ...