Paola Massari | ex moglie di Baglioni | risponde a Pio e Amedeo | ' La pancera può attendere'

(Di venerdì 8 febbraio 2019) L’allusione poco lusinghiera fatta dagli incontenibili Pio edurante la seconda serata del Festival di Sanremo ha avuto una risposta dalla diretta interessata. I due comici foggiani, in quell’occasione, avevano punzecchiato ironicamente il conduttore Claudio, scherzando sui testi delle sue canzoni. In particolare la presa in giro si è focalizzata su ‘Questo piccolo grande amore’, brano mitico e pietra miliare della produzione di, grande successo evergreen scritto ormai ben 47 anni fa e premiato nel 1985 come ‘canzone italiana del secolo’. In particolare il duo di cabarettisti si è concentrato sulla famosa 'maglietta fina' con cui inizia il brano. La ragazza in questione oggi avrebbe lasecondo Pio e, ma in realtà non è così. Si, perché la ragazza dalla maglietta fina esiste davvero, la musa ispiratrice di quella canzone e di tante altre sarebbe in ...